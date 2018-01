Neue Pläne für den Fischereihof Ein neues Bildungszentrum sollte in Kleinholscha eigentlich schon fertig sein. Doch die Partner konnten sich nicht einigen.

Im Fischereihof Kleinholscha wurde im Oktober ein Herbstfest gefeiert. © Uwe Soeder

Kleinholscha. Der Bauantrag ist genehmigt. Doch aus dem Umbau des Fischereihofs Kleinholscha zu einem Umweltbildungszentrum wurde bisher nichts. Dennoch ist das Zentrum nicht vom Tisch.

700 000 Euro sollte der Umbau kosten. Das hat bereits vor zwei Jahren der Kreistag beschlossen. Ein Viertel der Summe sollte der Kreis beisteuern, der Rest über Förderung kommen. „Ziel war und ist es für den Landkreis, eine zentrale Anlaufstelle für das Thema Naturschutz zu schaffen. Dies hätte aber bedeutet, dass die Naturschutzstationen Neschwitz, Gräfenhain und Neukirch sowie die Vogelschutzwarte Neschwitz gemeinsam den Fischereihof nutzen und dann die Unterhaltungs- und Betriebskosten hätten tragen müssen“, sagt Birgit Weber, Beigeordnete im Landratsamt. Und so wurde das Vorhaben erst einmal vertagt. Im vergangenen Spätsommer gab es dann einen neuen Anlauf. Der Kreis hat erreicht, dass eine gemeinsame Koordinierungsstelle für alle Einrichtungen eingerichtet werden kann. Dafür stehen zusätzliche Landesmittel in Höhe von 180 000 Euro zur Verfügung. „Mit dieser Stelle wollen wir erreichen, dass die Einrichtungen sich untereinander kennenlernen, um dann gemeinsam einen Weg zu diesem Zentrum zu ebnen“, sagt Birgit Weber. Erste Gespräche gab es schon. Vor allem Aufgaben, die über die eigentliche Naturschutzarbeit hinausgehen, sollen in Kleinholscha angeboten werden. Es soll ein Netzwerk entstehen, von dem alle profitieren. „Und es bleiben alle Einrichtungen erhalten“, sagte die Beigeordnete. Als Beispiele für das neue Zentrum nennt sie, dass das immer komplizierter werdende Fördermittelmanagement oder auch das Sponsoring oder die Öffentlichkeitsarbeit dort konzentriert werden. Auch die ehrenamtlichen Naturschutzhelfer sollen hier besser betreut werden. Für den Umbau des Fischereihofs werden nun neue Fördertöpfe gesucht. (SZ/kf)

