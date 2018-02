Neue Pläne für BRN-Programm

Blick auf die BRN im Jahr 2017. © Sven Ellger

Auf der Alaun- und der Sebnitzer Straße könnte das Programm zur diesjährigen Bunten Republik Neustadt (BRN) etwas anders aussehen. Die Stadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Insellösungen zu fördern. Dabei gibt es einen Verantwortlichen, der sich um die Festorganisation eines Gebiets kümmert. Dabei sollen Anwohner und Gewerbetreibende einbezogen werden. Deshalb gibt es in diesem Jahr ein zweistufiges Anmeldeverfahren. Bis zum 2. März dürfen sich Inseln anmelden, erst danach werden einzelne Stände vergeben. Am Montag soll die nächste Insel Form annehmen.

Stefan Grunwald von der Boys-Bar will dann Pläne für die Alaunstraße im Abschnitt zwischen Jordanstraße und Bischofsweg sowie für die Sebnitzer Straße zwischen Alaun- und Görlitzer Straße schmieden. Dazu wurden Anwohner per Aushang eingeladen. Interessierte können sich per Mail melden. Bisher sind bei der Stadt zwei Anträge eingegangen, wie Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf SZ-Anfrage mitteilt. So soll der Martin-Luther-Platz wie üblich von einem Verantwortlichen bespielt werden. Neu ist die Insel auf der Alaunstraße zwischen Katharinen- und Louisenstraße. (SZ/sh)

brn@grunwald-gastronomie.de

