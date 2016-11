Neue Pläne für Biogasanlage 2013 wurde das Gaskraftwerk neu gebaut. Es ist aber nicht ganz ausgelastet. Der Betrieb will das ändern.

In Hennersdorf steht eine Biogasanlage, ähnlich wie hier in Reinhardtsgrimma. Diese soll besser ausgelastet werden. © Egbert Kamprath

Die Sadisdorfer Agrargesellschaft hat 2013 eine neue Biogasanlage neben dem Kuhstall in Hennersdorf gebaut. Diese soll nun besser ausgelastet werden. Die Pläne dafür stellten Katrin Zimmermann, die das Vorhaben beim Ingenieurbüro Eutec in Dresden betreut, sowie der Landschaftsplaner Jürgen Schulz aus Pirna in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses im Stadtrat Dippoldiswalde vor. Die Anlage produziert aus Gülle und Pflanzen bis zu 2 260 000 Kubikmeter Gas im Jahr. Blockheizkraftwerke wandeln das zu Strom und Wärme um. Diese dürfen bis zu 640 Kilowatt Strom erzeugen, erklärte Zimmermann. Mit der vorhandenen Anlage könnte aber mehr Strom produziert werden. Es gibt rechtliche Gründe, warum das bisher nicht geschieht. Laut Baurecht steht das Gaskraftwerk im Außenbereich. Das ist erlaubt, weil es eine landwirtschaftliche Anlage ist. Diese darf aber bestimmte Größenordnungen nicht überschreiten. Bisher hält die Anlage das ein. Vorgesehen ist, dass künftig 400 000 Kubikmeter mehr Gas produziert werden und dass die Blockheizkraftwerke 110 Kilowatt mehr erzeugen.

Damit überschreitet die Anlage aber die genehmigten Grenzen. Für einen so großen Betrieb muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dem muss die Stadt zustimmen. Auch werden dabei verschiedene Behörden und Verbände als Träger öffentlicher Belange angehört. Damit die Stadträte schon einmal wissen, was hier geplant ist, gab es die Informationsrunde im Technischen Ausschuss.

Gülle und Gras mit guter Qualität

Jürgen Schulz legte dar, dass sich baulich an der Anlage nichts ändert. Er erwarte keine Konflikte bei dieser Planung, erklärte der Landschaftsplaner. Katrin Zimmermann erläuterte, dass die Gülle und das Gras, welches die Sadisdorfer Landwirte in der Anlage verarbeiten, eine bessere Qualität haben als ursprünglich erwartet. Deswegen wäre es damit möglich, mehr Gas zu erzeugen. Sie musste auf Nachfrage von René Schlechter (CDU) allerdings zugeben, dass für die erhöhte Gasproduktion auch mehr Transporte zu der Anlage erforderlich werden. Die werden allerdings nicht mehr, als jetzt schon genehmigt sind.

zur Startseite