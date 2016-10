Neue Pizzeria auf dem Frauenmarkt Noch vor Weihnachten zieht wieder ein Anbieter in die ehemalige „Schnelle Ecke“. Der Laden stand fast zwei Jahre leer.

© Symbolfoto

Handwerker der Firma Morgenroth werkeln im ehemaligen Imbiss „Schnelle Ecke“ auf dem Frauenmarkt. Demnächst kommen die Maler und dann die Ladenbauer. Eine Pizzeria soll hier entstehen, verrät Hauseigentümer Mike Preibisch. Fast zwei Jahre lang musste die Visio OMR GmbH der Gemeinde Röderaue noch Miete zahlen, obwohl die Kommune hier keine Gaststätte mehr betreiben durfte. Seit 2012 war die Visio Betreiber der früheren Brutzelstube von Familie Pilz aus Goltzscha. Fleischer Gerhard Pilz hatte das Geschäft aus familiären Gründen aufgegeben.

Vor allem fürs Mittagsgeschäft

Nun wollen zwei gebürtige Inder eine Pizzeria als Imbissgaststätte eröffnen. Noch vor Weihnachten soll es losgehen, sagt Yohal Lucky, einer der beiden Gastronomen, der jetzt noch in Gröditz tätig ist. Vor allem für das Mittagsgeschäft rechnen die neuen Betreiber mit großem Zuspruch. Yohal Lucky war früher fünf Jahre in der Pizzeria Veccie Mura tätig. Er wohnt nach wie vor in Großenhain.

zur Startseite