Neue Physiotherapie in Pirnas Innenstadt Der ehemalige Zehnkämpfer Jan Fösgen eröffnet kommende Woche eine Praxis. Er setzt auf Ganzheitlichkeit.

Jan Fösgen steht vor seiner neuen Physiotherapie-Praxis in der Gartenstraße 30. © Kristin Richter

Die Stadt wird um ein Gesundheitsangebot reicher. Jan Fösgen eröffnet am 2. Mai eine Physiotherapie-Praxis im Erdgeschoss der Gartenstraße 30. In dem Gebäude in der Innenstadt entsteht derzeit ein neues Seniorenzentrum (SZ berichtete).

Der 37-Jährige kennt sich aus in der Materie, denn bis zum 19. Lebensjahr betrieb er Leistungssport als Zehnkämpfer im Leichtathletik-Sportverein Pirna (LSV). „Hürdenlauf war meine liebste Disziplin“, erinnert sich Fösgen, der zu seinen Bestzeiten erfolgreich an den Deutschen und Sächsischen Meisterschaften teilgenommen hatte. Noch heute ist er seinem Verein treu und trainiert die Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren unter anderem in Sprint, Weitsprung, Kugelstoßen und Speerwurf.

Fösgen ist in Pirna geboren und eng mit der Stadt verbunden. Nach seinem Abitur, das er am Herdergymnasium ablegte, absolvierte er seinen Zivildienst im Altenheim der Diakonie in Graupa. Danach begann er, Geografie zu studieren. Schnell merkte er jedoch, dass ihm das Fach nicht so lag. „Ich wollte auch meine Erfahrungen im Sport in meinen künftigen Beruf mit einbinden“, erklärt Fösgen. Folgerichtig ließ er sich 2002 und 2003 zum Physiotherapeuten ausbilden. Nach dem Abschluss arbeitete er in verschiedenen Praxen in Dresden, zunächst als Angestellter, dann als freier Mitarbeiter. „Eine eigene Praxis zu eröffnen, war schon immer mein Traum“, meint der Pirnaer.

Um seinen Patienten zu helfen, ist es ihm wichtig, deren Probleme in ganzheitlichem Zusammenhang zu sehen und dementsprechend zu behandeln. „Die Ursache für Schmerzen im Knie kann durchaus im Rücken liegen“, erklärt der Fachmann.

Die Räume in der Gartenstraße sind aus seiner Sicht optimal. Die Praxis liege zentral und sei gut vom Bahnhof aus zuerreichen. Mit Parkplatzproblemen rechnet Fösgen nicht, denn er hat im hinteren Bereich des Gebäudes zwei Stellflächen angemietet. Die Zufahrt erfolgt über die Post-Einfahrt. Die Patienten sollen sich in seinen Räumen wohlfühlen. Vorhänge, die die Behandlungsliegen trennen, gibt es bei ihm nicht, sondern drei separate Behandlungszimmer. So sind vertrauliche Gespräche mit dem Therapeuten gewährleistet.

