Neue Pfarrerin für die Markuskirche

Die Laurentius-Gemeinde hat für ihr Gotteshaus zwischen Osterberg- und Bürgerstraße einen Nachfolger gefunden. Nach 16 Dienstjahren war Pfarrer Michael Rentsch Anfang Dezember vergangenen Jahres in den Ruhestand gegangen. Die Weihnachtsmesse übernahm bereits ein Kollege. Am 4. März wird nun eine neue Pfarrerin in den Dienst eingeführt.

Gisela Merkel-Manzer arbeitete 19 Jahre lang für die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Frieden und Hoffnung, überwiegend in Löbtau und Naußlitz. Sie engagierte sich im Netzwerk „Willkommen in Löbtau“, das Flüchtlingen bei der Integration hilft. Am Sonntag wird Merkel-Manzer in der Löbtauer Hoffnungskirche auf der Clara-Zetkin-Straße verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt dort ebenfalls um 15 Uhr. „Ich freue mich nun auch auf das Leben und Arbeiten auf der anderen Seite der Elbe“, sagt die Pfarrerin, die für die Laurentius-Gemeinde vor allem in Pieschen im Einsatz sein wird. Im Sommer soll Merkel-Manzers Stelle nachbesetzt werden. (SZ/sh)

