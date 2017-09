Neue Pfarrer werden eingeführt Der Ordinationsgottesdienst findet am Sonntag in der Obercunnersdorfer Kirche statt.

Die Kirche in Obercunnersdorf © Mario Heinke

Obercunnersdorf. Obercunnersdorf hat eine neue Pfarrerin. Am Sonntag, dem 1. Oktober, wird Nina-Maria Megel-Mixtacki offiziell eingeführt. Auch der neue Geistliche für Großhennersdorf, Johannes David Seltmann, wird gleichzeitig ordiniert. Der Ordinationsgottesdienst für beide Pfarrer beginnt um 14 Uhr in der Obercunnersdorfer Kirche. Die Pfarrstelle in Obercunnersdorf war jetzt einige Zeit unbesetzt, der ehemalige Großhennersdorfer Pfarrer Alexander Wieckowski hatte die Stelle vertretungsweise mit übernommen. Er hatte aber im Sommer ebenfalls die Region verlassen. Mit der Neubesetzung haben beide Gemeinden nun wieder jeweils einen eigenen Geistlichen. (SZ/rok)

