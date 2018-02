Neue Perspektiven für das Lessinghaus

zurück Bild 1 von 4 weiter Im Dezember des Jahres 2000 wurde die vorerst letzte umfassende Sanierung des Gebäudes beendet. Inzwischen ist die Fassade wieder etwas ramponiert. Klaus Wiegmann will das jedoch in absehbarer Zeit ändern. Im Dezember des Jahres 2000 wurde die vorerst letzte umfassende Sanierung des Gebäudes beendet. Inzwischen ist die Fassade wieder etwas ramponiert. Klaus Wiegmann will das jedoch in absehbarer Zeit ändern.

Im Dachgeschoss, sozusagen in Etage drei und vier, gibt es zwei übereinander gelegene Wohnungen – so geplant einst von Mike Meder. Gestalterisches Element ist die Dachkonstruktion mit imposanten Holzbalken.

Das Lessinghaus gehört seit gut zweieinhalb Jahrzehnten Klaus Wiegmann. Hier steht er in der unteren Etage, in die so schnell wie möglich eine Tagespflege einziehen soll. Fotos: Mirko Kolodziej



Ja, Hoyerswerdas Lessinghaus sah von außen schon einmal schöner aus. „Es müsste wieder etwas passieren“, sagt Eigentümer Klaus Wiegmann über die Fassade. Er will allerdings erst ein Gerüst aufstellen lassen, wenn er sich mit dem Denkmalschutz zu einem Vorhaben geeinigt hat, das ihm als Vermieter wichtig ist: Die beiden Wohnungen im Dach mögen schön geräumig sein. Sie sind aber auch zu dunkel. Und so verhandelt Wiegmann über zusätzliche Gauben und Dachflächenfenster.

Für das Erdgeschoss ist dagegen bereits ein neuer Nutzer gefunden. Die Gaststätte, 2000 nach der Sanierung als „Lessing‘s“ eröffnet, machte zum Schluss nur noch Ärger. Zumindest die letzten beiden Pächter nahmen es wohl sehr vorsichtig gesagt mit Recht und Gesetz nicht so genau. Und der letzte Nutzer, so Wiegmann, habe die Gaststätte regelrecht ruiniert. Insgesamt war die Sache wenig lohnend. „Von zwölf Jahren Vermietung habe ich sechs Jahre Miete bekommen“, schätzt der Eigentümer. Deshalb war‘s das jetzt auch mit der Gastronomie. Neuer Partner ist der Pflegedienst Fischer & Salowsky. So schnell es geht, soll dessen Tagespflege im Kaufhaus Magnet ein Pedant im Lessinghaus bekommen.

Die jüngsten Entwicklungen machten Klaus Wiegmann und Eberhard Nerlich, Pflegedienstleiter bei Fischer & Salowsky, beim Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums publik. „Denkmalschutz im und am Lessinghaus 2000-2018“ heißt ein Vortrag, den der Hausbesitzer bis September jeden ersten Mittwoch im Monat anbietet – jeweils um 14 Uhr. Zur Premiere tauchte mit Peter Biernath der Nestor des Denkmalschutzes in Hoyerswerda auf, was Wiegmann sichtlich freute. In den 90ern, als er anfing, sich für das damals verfallene und mit Hinterlassenschaften des Getränkekombinates vermüllte Objekt zu interessieren, war es Biernath, der ihm mit Rat und Informationen zur Seite stand. Seither aber haben sich die Wege der beiden Männer nicht mehr gekreuzt, fast unglaublich in einer Stadt mit der Größe von Hoyerswerda. Aber Wiegmann ist Unternehmer und war über Jahre geschäftlich nicht nur mit seinem Dentaltechnik-Betrieb, sondern auch noch mit anderen Firmen beschäftigt. Außerdem steht er dem 1. Wassersportverein Lausitzer Seenland vor. Vielleicht kam das Haus daher ein bisschen zu kurz. „Es braucht eine neue Perspektive“, sagt er.

Denn nach der Schließung der Gaststätte und nach dem Auszug der Gesellschaft URS Deutschland ist derzeit im Altbau lediglich noch eine Anwaltskanzlei zu finden. Doch Klaus Wiegmann ist guter Dinge, auch was die Wohnungen angeht. In seinem Vortrag streift er auch die bauliche Historie des Lessinghauses und es ist auf Darstellungen ziemlich gut zu sehen, dass das Dach sehr früh mehrfach Umbauten unterworfen wurde. Fledermausgauben wurden durch Stehende Gauben ersetzt und die Dachneigung änderte sich. „Es war zu unterschiedlichen Zeiten völlig unterschiedlich belichtet“, sagt Wiegmann.

Der Einzug der Tagespflege im Erdgeschoss ist zumindest schon einmal ein erstes Argument, um potenziellen Mietern frühere Unannehmlichkeiten zu ersparen. Nicht jeder wohnt gern über einer Gaststätte. Und ein weiteres Argument ist natürlich die Geschichte des Hauses mit seinem Bauherrn Wolf Dietrich von Beichlingen (1665 bis 1725), dem Großkanzler August des Starken, oder den angeblichen Besuchen von Gotthold Ephraim Lessing (1729 bis 1781) bei seinen Verwandten. Begraben liegt er übrigens in Braunschweig – Klaus Wiegmanns Heimatstadt.

