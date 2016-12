Neue Parkregeln in Zittau In Zittau haben sich die Lokalpolitiker auf einen Parkkompromiss geeinigt. Dadurch könnte die Innenstadt belebt werden.

Symbolbild, Zittau, Neustadt: Einmal parken, null Euro bitte. © Matthias Weber

Zittau. Andrea Paul, Vorsitzende des Gewerbe- und Tourismusvereins „Zittau lebendige Stadt“, begrüßt den zwischen der Stadtverwaltung und mehreren Stadtratsfraktionen ausgehandelten Kompromiss zur Neuregelung der Parkgebührenordnung. Das teilt der Verein mit.

Der Stadtrat stimmt am Donnerstag über eine entsprechende Beschlussvorlage der FUW/FBZ/FDP, CDU und Linken ab. Die Verlängerung der Parkdauer mit der Brötchentaste auf 30 Minuten und das freie Parken am Sonnabend können dazu beitragen, die Innenstadt spürbar zu beleben. „Ein Schritt in die richtige Richtung“, so Frau Paul.

Auch dem Änderungsvorschlag von Matthias Böhm (Grüne), die Gebühr in der Reichenberger und der Inneren Weberstraße niedriger anzusetzen, stehen die Gewerbetreibenden grundsätzlich positiv gegenüber, so die Vorsitzende. Im Verein „Zittau lebendige Stadt“ haben sich 55 Einzelhändler, Gewerbetreibende, Freiberufler und Einrichtungen zusammengeschlossen. (jl)

