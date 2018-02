Neue Parkregeln hinterm Bahnhof

Dresden. Entlang der Bernhardstraße hinter dem Hauptbahnhof gibt es nun einige neue Stellplätze, für die Autofahrer ein Parkticket ziehen müssen. Die Stadt hat demnach den Abschnitt auf der Straße verlängert, für den bezahlt werden muss. Das war notwendig, weil an anderer Stelle der Straße einige der Plätze zum kostenpflichtigen Parken weggefallen sind. Dort gibt es jetzt Abstellbügel für Fahrräder. Zudem bleiben diese Flächen frei, damit die Straße besser einsehbar ist.

Beginnend an der Winckelmannstraße kann nun auf der Bernhardstraße bis etwa zur Hausnummer 4 beziehungsweise bis zur 7 gebührenpflichtig geparkt werden. Der Straßenabschnitt befindet sich in der Tarifzone drei. Das bedeutet, es sind von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 19 Uhr Parkgebühren zu zahlen. Der Tagestarif beträgt drei Euro. Je halbe Stunde müssen Autofahrer 25 Cent bezahlen. Am Wochenende und an Feiertagen kann an der Straße kostenlos geparkt werden. (SZ/acs)

