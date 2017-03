Neue Parkregeln für die Johannstadt Nach jahrelanger Vorbereitung führt die Stadt das Anwohnerparken ein. Allerdings in einer abgespeckten Variante.

Die neue Parkzone trennt die Blumenstraße. Auf der einen Seite muss künftig bezahlt werden. Ein weitaus größerer Abschnitt bleibt gebührenfrei.



In der Johannstadt wird die Parkplatzsuche künftig wohl noch schwieriger als bisher. Nach jahrelanger Vorbereitung und Planung soll nun im Juni das neue Bewohnerparkgebiet an den Start gehen. In dem Gebiet zwischen Käthe-Kollwitz-Ufer, Arnoldstraße, Gerokstraße und Sachsenallee werden Parkautomaten aufgestellt. Wer hier arbeitet oder zu Besuch ist, muss künftig einen Parkschein lösen. Von Montag bis Freitag kostet das Ticket zwischen 8 Uhr und 19 Uhr pro Stunde 50 Cent. Der Tagestarif liegt bei drei Euro. Bewohner sind von dieser Regelung ausgenommen. Sie können sich einen Anwohnerparkschein bei der Stadt abholen. Der kostet für ein halbes Jahr 20 Euro, für ein Jahr 30 Euro und für zwei Jahre 50 Euro.

Ursprünglich hatte die Stadt geplant, neben diesem Parkgebiet 15 noch eine weitere Parkzone mit der Nummer 16 in der Johannstadt einzurichten. Die hätte zwischen Arnoldstraße und Fetscherstraße gegolten. Warum die Stadtverwaltung sich nun erst einmal für eine abgespeckte Variante entschieden hat, blieb auf SZ-Nachfrage am Donnerstag unbeantwortet. Unter Umstände könnten die Kosten zur Umsetzung der neuen Parkregeln ein möglicher Grund gewesen sein.

Denn schon früher ist das Vorhaben Bewohnerparken in der Johannstadt an personellen Engpässen der Stadt gescheitert. Erstmals wurden die Pläne 2014 vorgestellt. Die Kritik von Anwohnern, Gewerbetreibenden und im Ortsbeirat Altstadt war damals groß. Denn Lösungen für den generellen Parkplatzmangel wurden damals nicht präsentiert. So suchen auch viele Mitarbeiter und Besucher des nahen Uniklinikums und der Forschungseinrichtungen im Stadtteil nach einem Parkplatz. Ein neues Parkhaus am Krankenhaus wurde erst vor wenigen Monaten beschlossen.

Doch schnell hatten sich damals die Gemüter beruhigt. Denn von den zunächst angekündigten zwei Monaten bis zur Umsetzung war bald keine Rede mehr. Der Stadtverwaltung fehlte es an Personal, um die Bewohnerparkausweise auszustellen. Auch in den kommenden Jahren.

Mit der nun teilweisen Einführung wird es wohl neue Beschwerden und noch mehr Chaos geben. Wer östlich der Arnoldstraße wohnt, kann sich eigentlich freuen. Denn einen Bewohnerparkausweis brauchen die Dresdner dort nicht. Andererseits werden Besucher im Stadtteil vor allem auf diesen Straßen parken, weil dort eben keine Parkgebühren anfallen.

Das vermutet auch Anwohner Dietrich Ewers. Der SPD-Ortsbeirat wohnt am Thomas-Müntzer-Platz und profitiert künftig davon, dass direkt vor seinem Haus eine Parkzone für die Bewohner reserviert ist. „Für die Besucher des Fährgartens wird es allerdings bald eng“, sagt Ewers. Sie werden wohl auf die kostenlosen Stellplätze an der Waldschlößchenbrücke ausweichen, sagt er. Und kritisiert zugleich, dass die Stadt dort Bäume pflanzen ließ. „Das verbaut die Möglichkeit, schnell zusätzliche Parkplätze einzurichten.“ Fährgarten-Chef Jens Bauermeister sieht das genauso. Seine Vorfreude auf die neue Saison ist getrübt. Die neuen Regeln schaden allen Gewerbetreibenden im Viertel, sagt er. Kunden und Mitarbeiter haben das Nachsehen. „Der Ärger ist vorprogrammiert“, sagt er. Die Parkzone empfindet er als Geldschneiderei.

Insgesamt gibt es nun stadtweit 18 Bewohnerparkzonen. Die meisten erstrecken sich über die Innenstadt und die Neustadt. Aber auch in der Südvorstadt sowie in Löbtau müssen Anwohner einen solchen Parkschein beantragen. In der Vergangenheit hat es mehrere Anläufe für weitere Gebiete gegeben. Unter anderem sollte es das Bewohnerparken direkt hinter dem Hauptbahnhof geben. Das Vorhaben scheiterte jedoch am Widerstand der Anwohner.

Die Johannstädter können jetzt einen Parkausweis beantragen. Informationen gibt das Amt telefonisch und im Internet.

Informationen unter 4884283 oder 4884165 oder hier

