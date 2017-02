Neue Parkregel vor der Post Die Stadt reagiert damit auf Hinweise, dass Anwohner die für Kunden gedachten Stellplätze dauerhaft blockieren.

Vor der Post an der Liebknechtstraße darf man künftig nur noch maximal 30 Minuten parken. © Ingolf Reinsch

Vor der Post an der Karl-Liebknecht-Straße dürfen Autofahrer nicht mehr bis zu einer Stunde, sondern nur noch maximal 30 Minuten parken. Die Sache ist bereits beschlossen, das neue Zusatzschild bestellt. Sobald es geliefert ist, soll es gegen das bisherige ausgetauscht werden. Das könnte schon nächste Woche der Fall sein.

Auf zwei kostenfreien Pkw-Stellplätzen unmittelbar vor dem Geschäft ist die Parkzeit begrenzt. Mit der neuen Regelung reagiere die Stadt auf Hinweise, dass Anwohner die für Kunden gedachten Stellplätze dauerhaft blockieren, indem sie die Parkscheibe mehrfach stellen. „Wir wollen so bessere Bedingungen für das Geschäft schaffen“, sagte Rathaus-Sprecher Sascha Hache. Die Stadtverwaltung entschied als zuständige Verkehrsbehörde.

Ladeninhaber Jens Kloss, dessen Hauptgeschäft in Hoyerswerda ist, erfuhr auf Anfrage der SZ von der Neuregelung. Er hält sie für sinnvoll. „Eine halbe Stunde ist okay, um Pakete ein- oder auszuladen.“ Davon, die Höchstparkdauer auf 15 Minuten zu reduzieren, damit noch mehr Kunden die Stellplätze nutzen können, hält er nichts. „Es gibt Kunden, die müssen etwas ausfüllen oder spielen Lotto. Da könnte die Zeit knapp werden.“ sagte er. Post-Kunde Manfred Alich sagt dagegen, ihm würden schon zehn Minuten fürs Parken ausreichen. „Die Frauen im Geschäft sind fix.“ Nerviger sei es mitunter, einen Stellplatz in Geschäftsnähe zu finden. (SZ)

zur Startseite