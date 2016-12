Neue Parkplätze in der Innenstadt Die Stadtverwaltung lässt eine Fläche an der Budapester Straße ausbauen. Von den Arbeiten profitieren nicht nur Autofahrer.

80 zusätzliche Stellflächen soll es ab dem Frühjahr an der Budapester Straße geben. Derzeit lässt das Straßen- und Tiefbauamt den bestehenden Parkplatz an der Weinligstraße erweitern. Bauarbeiter vergrößern den Parkplatz in östlicher Richtung und versehen die gesamte Parkplatzfläche mit einer neuen Befestigung. Das kostet 360 000 Euro.

Künftig sollen Autofahrer die Fläche auch über das dynamische Parkleitsystem finden. Die Zufahrt ist dann nicht mehr nur über die Weinligstraße, sondern auch über die Budapester Straße möglich. Die vorhandene Bushaltestelle Reitbahnstraße erhält zudem einen barrierefreien Ausbau. Weiterhin wird auf dem Parkplatz eine neue Beleuchtung installiert. Entlang der Budapester Straße entsteht außerdem zwischen der Josephinenstraße und dem Dippoldiswalder Platz ein neuer Gehweg. Die neuen Parkplätze sollen auch Ausgleich für die Stellflächen hinter der Altmarkt-Galerie sein. Alle Freiflächen dort sollen künftig bebaut werden. Ein erstes Gebäude direkt am Spielplatz ist bereits fertig. Dort hat die Post eine neue Filiale. Die Fläche am Postplatz ist ebenfalls gesperrt. Dort finden Ausgrabungen statt. (SZ/acs)

