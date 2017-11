Neue Parkplätze für Nünchritz Die Wohungsgesellschaft hat bereits Flächen von der Gemeinde gepachtet.

Einen Parkplatz finden, das ist mancherorts schwer. Das Symbolfoto zeigt, dass es auch anders geht. Und auch in Nünchritz soll es bald mehr Stellplätze für Mieter geben. © SZ-Archiv: Rolf Ullmann

Auf dem Gelände des Mehrzweckgebäudes Kombi in Nünchritz sollen nächstes Jahr neue Parkplätze entstehen. Das kündigte der Chef der Wohnungsgesellschaft Nünchritz, Reiner Striegler, an. Sein Unternehmen will 2018 mit der umfangreichen Sanierung des Wohnblockes Karl-Liebknecht-Ring 1 bis 7 beginnen und verknüpft damit auch die Stellmöglichkeiten vor Ort ausbauen.

Dafür habe man einen Teil der Kombi-Fläche von der Gemeinde gepachtet, will den Zaun zurückversetzen und 23 Parkplätze bauen. Diese sollen den Mietern zur Verfügung stehen und Teil der neuen Mietverträge werden. Die Wohnungsgesellschaft erhofft sich davon, die teils sehr angespannte Parkplatzsituation in dem Wohngebiet etwas entspannen zu können, so Reiner Striegler. (SZ/ste)

