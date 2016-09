Neue Parkplätze für die Hauptstraße An der Copitzer Einkaufsmeile entstehen in Kürze neun neue Stellflächen. Und noch ein Detail soll die Attraktivität erhöhen.

© Symbolbild: Kamprath

Mehr Platz für die Parker: Die Stadt Pirna lässt an der Hauptstraße in Copitz jetzt neue Pkw-Stellplätze errichten. Unweit der Fußgängerinsel auf der Hauptstraße, nahe der Einmündung Schulstraße, entstehen in den kommenden drei Wochen neun zusätzliche Stellflächen. Baubeginn ist der 19. September. Der Verkehr auf der Hauptstraße wird von den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt. Nach Auskunft der Stadt können all jene, die in den Geschäften an der Hauptstraße etwas zu besorgen haben, die neuen Parkplätze ab Anfang Oktober kostenfrei nutzen. Die Höchstparkdauer ist allerdings werktags auf eine Stunde begrenzt. Das Bauvorhaben kostet rund 25 000 Euro und wird mit Mitteln aus dem Fördertopf „Aktive Stadt- und Ortssteilzentren“ bezuschusst.

Und noch ein weiteres Detail soll dazu beitragen, dass die Hauptstraße für Pirnaer und Gäste attraktiver wird – ein Örtchen, an dem man mal kann, wenn man muss. Unweit der Trolli-Schänke nahe der Stadtbrücke entsteht derzeit eine öffentliche Toilette. Auch dafür gibt es Fördermittel.

zur Startseite