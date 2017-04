Neue Parkflächen auf dem Festplatz Die Plätze sind jetzt offiziell gekennzeichnet worden. Damit soll das wilde Parken unterbunden werden.

Vor dem Toilettentrakt auf dem Festplatz an der Talsperre Kriebstein wurden sechs Behindertenparkplätze angelegt. © André Braun

Oberhalb der Talsperre Kriebstein gibt es einen Parkplatz. Doch manchem ist der Weg nach unten zum Hafen, der Seebühne oder dem Kletterwald zu weit. Andere wollen einfach die Parkgebühr sparen. Deshalb wurde der Festplatz am Hafen in der Vergangenheit immer wieder zum illegalen Parkplatz.

Dem hat die Gemeinde Kriebstein jetzt einen Riegel vorgeschoben. Vor dem Toilettentrakt wurden sechs Behindertenparkplätze markiert und mit dem entsprechenden Verkehrsschild ausgezeichnet. Einer der Kriebsteiner Gemeinderäte bemängelt allerdings, dass der Durchgang zu den Toiletten zu schmal sein könnte, weil dort zwei elektrische Kinderspielzeuge stehen. Doch die könnten jederzeit an eine andere Stelle versetzt werden, meint Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein).

Außerdem sind parallel zur Gaststätte Seeterrassen vier normale Parkflächen entstanden. „Die sind jedoch den Gästen der Seeterrassen vorbehalten“, erklärt Maria Euchler. Wer einen dieser Plätze belegt, erhält in der Gaststätte einen Parkausweis, den er sichtbar in das Fahrzeug legen sollte. Ansonsten besteht die Gefahr, dass nach dem Essen unter dem Scheibenwischer ein Knöllchen klemmt. Denn mit der ordentlichen Markierung und Ausschilderung der Plätze hat die Gemeinde jetzt auch eine Handhabe, Falschparker abzustrafen. Bisher konnten sie nur formal darauf hingewiesen werden, dass sich der Parkplatz an der Hauptstraße befindet. Selbst wenn dort alle Plätze belegt sind, kann die angrenzende Wiese mit genutzt werden, erklärt Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes der Talsperre.

Auch Busse dürfen nur noch auf dem Festplatz halten, um die Besucher der Talsperre aus- und wieder einsteigen zu lassen. In der Vergangenheit haben sie die Fläche und damit auch die Aussicht der Besucher auf die Talsperre oft stundenlang blockiert. Nur in Ausnahmefällen wird das noch gestattet. Ansonsten müssen auch sie auf dem großen Parkplatz auf ihre Fahrgäste warten.

