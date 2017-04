Neue Parkautomaten für Dresden

Wer in Dresden parken will, muss sich ordentlich mit Kleingeld eindecken. Für einen Tag werden an den Straßenrändern im Zentrum sechs Euro fällig. Für die Zukunft bereitet die Stadt nun das bargeldlose Bezahlen vor. Sämtliche Parkautomaten werden derzeit ausgetauscht.

Von den insgesamt 411 alten Geräten sind bereits 58 ausgetauscht worden, weitere 84 kommen bis zum Ende des Jahres hinzu, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ein Automat kostet rund 4 000 Euro. Bislang können Autofahrer lediglich mit einer sogenannten Geldkarte bargeldlos einen Parkschein ziehen. Diese Karte muss vorher aufgeladen werden. Auch die neuen Automaten bieten erst einmal nur Münz- und Geldkartenzahlung an. Eine mögliche Umstellung auf EC-Kartenzahlung ist allerdings schon vorbereitet, so die Stadt. Wann die Geräte umgerüstet werden, ist bislang noch unklar. (SZ/sr)

