Neue Ortsvorsteherin mit Verzögerung vereidigt

Geplant war sie schon für die Dezember-Sitzung des Bernsdorfer Stadtrates gewesen. Da hatte die Hauptperson aber den Termin verschwitzt, weil die Sitzung zeitiger als üblich durchgeführt worden war. Es folgte der sitzungsfreie Januar. So wurde sie nun also in der Februar-Sitzung nachgeholt – die Vereidigung von Edeltraud Ritter zur neuen Ortsvorsteherin von Wiednitz. „Sie steigen in große Fußstapfen“, erinnerte Bürgermeister Harry Habel (CDU) an den bisherigen Wiednitzer Ortsvorsteher Gottfried Jurisch, der Ende letzten Jahres aus gesundheitlichen Gründen um vorzeitige Entbindung von seinem Amt gebeten hatte. Aber auch Edeltraud Ritter hält er für eine Ortsvorsteherin, mit der er bestens gemeinschaftlich im Interesse des Ortsteils zusammenarbeiten könne. „Und das mit dem Bier machen wir später ...“, scherzte er über den noch ausstehenden Einstand. (rgr)

