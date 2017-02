Neue Optik für Altstadt-Neubau Kommwohnen will am Hainwald vier Häuser aus den 1950ern aufwerten. Nachbarn hatten schon lange darauf gedrängt.

So soll die Fassade der Häuser Hainwald 3 bis 6 nach den Vorstellungen von Kommwohnen-Architekt Alexander Sommer künftig aussehen.

Wie ein Fremdkörper mitten in der Altstadt wirkt der 50er-Jahre-Neubau am Hainwald. Er besteht aus vier Häusern. Von insgesamt 36 Wohnungen stehen neun leer, also jede vierte.

Schönheit liegt bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Bei den Häusern Hainwald 3 bis 6 im Herzen der Altstadt aber gehört schon eine Menge 50er-Jahre-Nostalgie dazu, um Schönheit zu entdecken. „Auf jeden Fall passen die Fassaden nicht in die Altstadt“, sagt dann auch Arne Myckert, Geschäftsführer des städtischen Tochterunternehmens Kommwohnen, dem die vier Häuser gehören.

Und weil die Rückfront der Gebäudezeile auch nicht schöner ist, wurde Myckert vor allem vom Hotel Tuchmacher immer mal wieder darauf angesprochen, ob nicht eine Aufwertung möglich sei. Immerhin gehören in diesem Karree mehrere chic sanierte Altstadthäuser zum Tuchmacher. Dessen Gäste geben viel Geld für die Übernachtung aus, blicken bisher aber stets auf die Rückseite der unsanierten 50er-Jahre-Bauten. Insofern kann Myckert die Kritik gut verstehen. „Trotzdem haben wir das Thema lange vor uns hergeschoben, weil wir so viele andere Projekte hatten“, sagt er. In diesem Sommer aber soll es endlich soweit sein: Die vier Eingänge erhalten eine neue Fassade – und zwar vorn und hinten. Dass es ausgerechnet jetzt soweit ist, hat zwei Gründe.

Zum einen hat Myckert beim Probewohnen in der Schwarzen Straße erfahren, für wie viel Begeisterung die Altstadt als Wohnquartier sorgt. „Das hätten wir nicht gedacht, und deshalb nehmen wir den Lückenbau jetzt in die Sanierung auf“, so Myckert. Zum anderen beschäftigt Kommwohnen seit Herbst mit Alexander Sommer einen eigenen Architekten. Der Hainwald gehört zu seinen ersten Aufgaben. „Herr Sommer hat verschiedene Varianten vorgelegt“, sagt Myckert. Sie unterschieden sich vor allem in Details wie Faschen und Gesimsstrukturen. Am Ende übrig geblieben ist der Entwurf, den die SZ heute zum ersten Mal veröffentlicht. „Das ist ein schöner Mittelweg aus schlicht und an das historische Umfeld angepasst“, sagt Myckert.

Darüber, dass die 50er-Jahre-Bauten keine komplett historischen Fassaden erhalten sollen, waren sich bei Kommwohnen alle schnell einig: „Das wirkt viel zu künstlich.“ Man solle nicht versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist – sondern stattdessen besser eine vermittelnde Position einnehmen. Dabei gehe es darum, die Fassaden einfach abwechslungsreicher zu gestalten: Sie sollen weniger als Fremdkörper wahrgenommen werden. „Ich finde, das ist Herrn Sommer gut gelungen“, sagt Myckert. Gleichzeitig erhalten die Gebäude jetzt auch eine Wärmedämmung.

Die Stadtverwaltung sah das ganz ähnlich. Mit ihr ist der jetzt vorliegende Entwurf auch schon abgestimmt. „Das lief ganz problemlos“, betont Myckert. Wichtig sei vor allem, dass die Farbgestaltung in die Altstadt passt. Ansonsten ändert sich, zumindest von außen, nichts Grundlegendes: Die Häuser erhalten weder größere Balkone noch Außenaufzüge. „Nur bei zwei Wohnungen, die derzeit leer stehen, tauschen wir die Fenster“, erklärt Myckert. Und auch wenn es durch die Perspektive der Architektenzeichnung anders wirkt: Arbeiten an den Dächern sind nach Aussage des Kommwohnen-Chefs nicht geplant.

Insgesamt beherbergen die vier Häuser 36 Wohnungen. Davon stehen derzeit neun leer, also jede vierte. Fünf davon werden derzeit saniert. „Wir wollen erst einmal nur diese Wohnungen herrichten und dann abwarten, wie gut die Vermietung funktioniert“, erklärt Myckert. Bei entsprechender Nachfrage würde sein Unternehmen aber die verbliebenen unsanierten Wohnungen ebenfalls erneuern. Aufzüge wird es aber auch langfristig nicht geben. Die Grundrisse geben das definitiv nicht her, sagt Myckert: „Wir haben das Thema bereits in der Vergangenheit diskutiert und vor vier oder fünf Jahren abschließend verneint.“ Dabei bleibt es jetzt auch.

