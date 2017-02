Neue Oppacher Bibliothek öffnet Die Bücherei ist umgezogen. Am Mittwoch können die Bürger stöbern und den Treffpunkt kennenlernen.

Lara, Hannah, Sarah und andere Kinder aus Oppach sahen sich gemeinsam mit der Bürgermeisterin Sylvia Hölzel in der neuen Gemeindebibliothek um. Foto: Bernd Gaertner © Bernd Gärtner

Die Hort- und Vorschulkinder haben am Montag gleich den ersten Winterferientag genutzt, um in der „neuen“ Bibliothek vorbeizuschauen. „Ganz neu ist sie ja nicht“, sagt Bürgermeisterin Sylvia Hölzel (parteilos), „sie ist umgezogen.“ Notwendig war das, weil die Bücherei an ihrem alten Platz im Turnerweg in der Turnhalle untergebracht war. Zu erreichen war der Lesestoff im Obergeschoss nur über eine steile Treppe. Die war nicht nur für jüngere Leser eine Herausforderung, sondern für Gehbehinderte nicht zu benutzen.

„Deshalb sind wir Wolfgang Bellmer sehr dankbar, dass er uns den Raum in der Fichtestraße 2 vermietet“, sagt die Bürgermeisterin. Damit rückt die Bibliothek weiter in den Ortskern und näher an die Bürger heran. Wolfgang Bellmer errichtete an der Fichtestraße eine Wohnsiedlung und unterstützte mit der Bereitstellung des Raumes die Bemühungen der Stadtverwaltung, einen barrierefreien Zugang zur Bibliothek zu schaffen.

Auf rund 20 Quadratmeter Fläche bietet die Bibliothek jetzt Lesestoff in Bücherform und eine Auswahl digitaler Medien. Die Christian-Weise-Bibliothek in Zittau gab im Vorfeld des Umzuges Unterstützung, indem Mitarbeiter den Bestand der Oppacher Bibliothek sichteten. An dem aussortierten Lesestoff konnten sich die Oppacher am vergangenen Sonnabend gütlich tun. „Das haben sie auch“, weiß Frau Hölzel. „Viele konnten mit neuer Lektüre versorgt werden“, sagt sie. Was mit dem Restbestand passiert, ist noch offen.

Die Zusammenarbeit mit der Christian-Weise-Bibliothek wird fortgesetzt, versichert die Bürgermeisterin, auch bei der laufenden Aktualisierung des Bestandes. Sie bedankt sich bei allen, die beim Umzug geholfen haben, vor allem bei der langjährigen Mitarbeiterin Margret Schmidt, die die Bücherei auch fortführt, und bei Mitarbeitern des Bauhofes und der Verwaltung.

Wenn am Mittwoch die ersten Besucher in die Bibliothek kommen, erhofft sich die Bürgermeisterin auch, dass sie als Treffpunkt und Begegnungsort angenommen wird. Eine kleine Sitzgruppe steht zur Verfügung, um vielleicht mal ein Buch anzulesen oder ins Gespräch zu kommen. „Auf jeden Fall soll die Bibliothek ein Treffpunkt für Jung und Alt werden“, sagt Frau Hölzel. Ob einmal der nahe Frauenring mit einem Kaffeeangebot integriert werden kann, werde die künftige Nachfrage zeigen, so Frau Hölzel.

Tag der offenen Tür in der Bibliothek Oppach, Fichtestraße 2: 15. Februar, 14 bis 18 Uhr. Ansonsten ist die Bibliothek jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

zur Startseite