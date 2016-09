Neue Oberschule in Ullendorf Die Gemeinde entscheidet sich für Ullendorf als Standort – das ist zentral und nicht so teuer.

Waren bislang zwei mögliche Standorte für die neue Klipphausener Oberschule im Gespräch, so ist inzwischen nur noch einer geblieben. Der Standort in Taubenheim fällt weg. Dort sollten die große, seit 2004 leer stehende Zick-Möbelhalle und angrenzende Gebäude – insgesamt acht Hektar Fläche – weggerissen und die neue Oberschule, eine Zweifeld-Turnhalle und ein Sportplatz entstehen. Dazu wird es nun nicht kommen: Die Bedingungen, die die Zick-Nachfolger gestellt hätten, seien „unakzeptabel“ gewesen, so Bürgermeister Gerold Mann (parteilos).

Damit bleibt der zweite mögliche Schulstandort in Ullendorf. „Wir brauchen einen Schulort, wo die Buslinien vorbei gehen.“ Das ist in Ullendorf gegeben. Mann kündigte an, dass die Entscheidung über den Standort in der Gemeinderatssitzung im Oktober fallen werde. „Wir müssen ja mal eine Entscheidung treffen.“

Davon, dass das Ansinnen, eine Oberschule aufzubauen, richtig ist, gehen die Gemeinderäte nach wie vor aus: „Für die Einrichtung einer staatlichen Oberschule sind die Prognosen für die Schülerzahlen in den nächsten 15 Jahren von großer Bedeutung. Die aktuellen Geburtenzahlen in den drei Grundschulbezirken Klipphausen, Naustadt und Burkhardswalde sprechen für eine öffentliche Oberschule im Gemeindegebiet“, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Natürlich besteht die Gemeinde auf staatlicher Hilfe. Sollte diese jedoch verweigert werden, wird Klipphausen die Oberschule selbst bauen.

Bevor jedoch übers Geld geredet werden kann, muss der neue Schulstandort erst einmal in die Schulnetzplanung des Landkreises Meißen aufgenommen werden. Einen entsprechenden Antrag will Klipphausen stellen, haben die Gemeinderäte kürzlich auf ihrer Sitzung beschlossen.

Fast kann man dieses Votum als trotzig bezeichnen. Denn, zwar habe der Landkreis die Unterstützung für das Vorhaben erklärt, so Bürgermeister Gerold Mann. Allerdings sei vom Kultusministerium keinerlei Unterstützung zu erwarten. Im Gegenteil, von dort werde mit Widerstand gerechnet. Allerdings müsse als erster Schritt der Antrag beim Kreis auf Aufnahme in die Schulnetzplanung erfolgen, damit sich das Ministerium dazu äußern kann.

In der Region Klipphausen/Wilsdruff sind seit Jahren die Geburtenzahlen auf einem stabilen und hohen Niveau, zudem ziehen viele junge Familien zu. Die Wilsdruffer planen deshalb, ein Gymnasium zu bauen. Das Vorhaben wird jedoch vom Landkreis Meißen blockiert – angeblich, weil es zu wenige Schüler gibt.

