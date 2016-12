Neue Nistkästen für Heidefriedhof Auf dem Heidefriedhof in Dresden werden derzeit 100 Nistkästen für Singvögel montiert. Die Kästen kommen aus den Kleinwachauer Werkstätten des Sächsischen Epilepsiezentrums.

© Pawel Sosnowski

Das war dringend notwendig: Auf dem Heidefriedhof an der Moritzburger Landstraße in Dresden werden derzeit 100 Nistkästen für Singvögel montiert, damit diese in der kalten Jahreszeit eine Zuflucht finden. Auf dem Areal im Dresdner Norden hingen zwar bereits 150 solcher Kästen. Die waren aber in den vergangenen Jahren durch Witterung und Angriffe von Eichhörnchen, Waschbären und anderen Tieren so stark beschädigt worden, dass Ehrenamtliche sie dieses Mal nicht mehr reparieren konnten.

Die neuen Nistkästen kommen dabei aus dem Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad und wurden von den Kleinwachauer Werkstätten des Sächsischen Epilepsiezentrums gebaut. In den Werkstätten werden bekanntlich Menschen mit Behinderung beschäftigt. Sie arbeiten in diversen Bereichen, unter anderem eben auch im Tischlereihandwerk. In der Außenstelle an der Stolpener Straße in Radeberg ist die Metall-Verarbeitung untergebracht.

Die Kosten für die 100 neue Nistkästen wurden dabei durch Spenden finanziert. Das Geld, damit der Heidefriedhof auch die 50 anderen maroden Kästen ersetzen kann, fehlt allerdings bislang noch, heißt es aus Dresden. Deswegen wird weiterhin um Spenden gebeten. (SZ/sag)

zur Startseite