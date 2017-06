Neue Namen für fünf Straßen Der Gemeinderat von Großpostwitz hat die Änderung der Straßennamen beschlossen.

In Großpostwitz sollen Straßennamen geändert werden. © Uwe Soeder

Einige Einwohner der Gemeinde Großpostwitz werden bald eine neue Anschrift haben. Der Gemeinderat hat jetzt die Änderung einiger Straßennamen beschlossen. So heißt die Hauptstraße im Ortsteil Eulowitz künftig Oppacher Straße, und die Cosuler Straße wird zum Cosuler Weg. In Binnewitz haben die zwei Anlieger des Wiesenweges künftig die Adresse Am Feldrain. In Großpostwitz wird aus der Dorfstraße, die zum Kirchplatz führt, die Kirchstraße, und die Bewohner des Areals der früheren Schnabelmühle sind in Zukunft unter der Anschrift Zur Mühle zu erreichen.

Die neuen Straßennamen sollen ab 1. November gelten, die Hausnummern werden beibehalten. Alles, was in diesem Zusammenhang an Dokumenten bei der Gemeinde zu ändern ist, werde für die Betroffenen kostenlos erledigt, sagte Bürgermeister Frank Lehmann (parteilos). Zur Änderung hatte sich die Gemeinde entschlossen, weil es seit der Eingliederung der ehemals eigenständigen Gemeinde Eulowitz nach Großpostwitz Dopplungen gab. Das erschwerte Ortsunkundigen das Auffinden der richtigen Adresse und führte auch zu Irritationen bei Zustellern. (SZ/MSM)

