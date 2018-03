Neue Möglichkeiten im Nieskyer Wachsmann-Haus

Das Konrad-Wachsmann-Haus in Niesky. © André Schulze

Niesky. Ein neues Angebot gibt es künftig im Nieskyer Konrad-Wachsmann-Haus. Für die Ausstellungen „Holzbauten der Moderne“ sowie die Holzhaussiedlung Neuödernitz gibt eine Audio-Führung. Es gibt sie in deutscher Sprache, in leichter Sprache sowie für sehgeschädigte und blinde Menschen. Am Donnerstag, ab 10 Uhr, werden die Geräte vorgestellt und können gleich ausprobiert werden.

