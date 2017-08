Neue Möglichkeiten dank des großen Eszett Die Stadt Großenhain nutzt für ihre Werbung künftig das Versal. Und wie hält es Roßwein?

Sollte die Stadt Roßwein künftig auf Werbung in Versalien setzen, könnte sie das bisher vorgeschriebene „SS" durch das neu eingeführte große „ß" ersetzen. Das könnte so aussehen.

Der Unterschied ist nicht so leicht zu erkennen.

Das Eszett, auch das „scharfe S“ oder „Rucksack-S“ genannt, fristete bis vor wenigen Wochen ein Dasein als ewiger Kleinbuchstabe. Nun gibt es, dem Rat für Rechtschreibung sei Dank, das „ß“ in Großschreibweise. Großenhain wird als eine der ersten Städte den neuen Großbuchstaben verwenden: An einer neuen Brücke wirbt die Kommune künftig mit dem Schriftzug „Willkommen in Großenhain“ – und zwar in Versalien.

Als einzige größere Stadt im Altkreis trägt Roßwein das „ß“ im Ortsnamen. Wird das Eszett für Werbemaßnahmen der Stadt also künftig großgeschrieben oder belässt sie es bei dem bislang üblichen „SS“? Für Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) „gibt es Wichtigeres als über die Schreibweise mit großem ,ß’ nachzudenken“. Er wisse auch nicht, „wo wir diesbezüglich mal in die Bredouille gekommen sind. Wir haben uns da bisher immer zu helfen gewusst“, ergänzte er. Lindner weiter: „Sicher haben wir nunmehr andere Möglichkeiten, unseren Stadtnamen zu schreiben und werden bestimmt auch Gebrauch machen. Im Umkehrschluss muss das dem Betrachter aber auch auffallen.“ Das sehe er bei dieser Neuerung nicht.

Wie sieht das große Eszett eigentlich aus? Wie ein Mittelding zwischen dem bisherigen, klein geschriebenen „ß“ und einem großgeschrieben B. Je nach Schriftart zeigt sich tatsächlich auf den ersten Blick kaum ein Unterschied. Im Gegenteil: Bei einigen Schriften, wie beispielsweise Calibri, wirkt das eigentlich kleingeschriebene „ß“ größer als der Großbuchstabe. Eingeführt wurde das große Eszett, weil Sprachexperten einen Trend zu Versalien beobachtet haben wollen. Bei deren Gebrauch musste man bislang ein großes „ß“ immer als „SS“ schreiben (Paragraph 25 E3 des amtlichen Regelwerks).

Im Personalausweis kann das kleine „ß“ weiter neben allen anderen Großbuchstaben stehenbleiben. Man muss nichts ändern lassen. Wer unbedingt den Großbuchstaben dort stehen haben möchte, der müsste sich einen neuen Ausweis oder Reisepass ausstellen lassen.

Doch wie kommt das große Eszett eigentlich auf den Bildschirm? Die Großschreibungstaste gedrückt halten und dann auf die Taste „ß“ tippen, nützt reingarnichts. Denn die Tastenkombination bringt das Fragezeichen hervor. Relativ zuverlässig funktioniert die Sache im Schreibprogramm Windows Word beziehungsweise im Word-Pad auf zwei Wegen: Im Dokument die Zeichenfolge 1E9E eingeben, diese markieren und dann Alt+C drücken. Es wird dann das große Eszett dargestellt. Oder Variante zwei: Die Alt-Taste gedrückt halten und im Ziffernblock „7838“ eintippen. (mit dpa)

