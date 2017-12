Neue Mitglieder im Elbe-Röder-Dreieck Reimund Hoffmann aus Treugeböhla und Raik Förster aus Zeithain sind beigetreten. Es gibt auch eine Fotoausstellung.

Großenhain. Die Gebietsgemeinschaft Elbe-Röder-Dreieck e.V. ist in ihrem zehnten Jubiläumsjahr auf 81 Mitstreiter angewachsen: beigetreten sind Raik Förster aus Zeithain und Reimund Hoffmann aus Treugeböhla. Letzterer ist Rentner, Jäger und als Wegewart tätig. Er betreut das Gebiet Zabeltitz-Frauenhain.

Die im Jubiläumsjahr zum dritten Fotowettbewerb des Vereins eingereichten über 120 Aufnahmen können unter www.elbe-roeder.de/aktuelles.html angeschaut werden. Die Fotoausstellung dazu kann noch bis Mitte Januar im öffentlich zugänglichen Betriebsrestaurant der Mannesmannröhren-Werke Zeithain, Mannesmannstraße 11, zu den Öffnungszeiten besichtigt werden. Im Anschluss wird die Ausstellung an weiteren Standorten gezeigt. Wer Interesse an der Ausstellung hat, sollte sich bitte melden. Zur Mitgliederversammlung lädt der Verein am 19. Januar ins Technologiezentrum Glaubitz ein. Weitere Vorhaben sind eine Fachexkursion zur „Grünen Woche“ nach Berlin am 24. Januar und die Teilnahme an der Reisemesse Dresden Ende Januar gemeinsam mit dem Tourismusverein Sächsische Elbweindörfer, der Stadt Großenhain und dem Amt Schradenland auf einem Gemeinschaftsstand. Besucher können die Halle 3, Stand E 14, vormerken. Im Vereinsbüro gibt es Einladungen zum freien Eintritt. (SZ)

