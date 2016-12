Neue Mitfahrbank geplant In Nieder- und Oberfrauendorf stehen schon welche. Jetzt plant der Ortschaftsrat in Schmiedeberg auch eine.

Schmiedeberg. Der Ortschaftsrat Schmiedeberg will eine neue Mitfahrbank aufstellen gegenüber vom Penny-Markt in der Ortsmitte, informierte Ortsvorsteher Peter Hofmann (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Rats. Es soll eine Ergänzung werden. Die Schmiedeberger Bank wäre dann das Pendant zu den Bänken in Nieder- und Oberfrauendorf. Wer sich dort auf die Bank gesetzt und eine Mitfahrgelegenheit nach Schmiedeberg gefunden hat, kann dann für die Rückfahrt den gleichen Weg wählen.

Er findet künftig auch in Schmiedeberg eine Mitfahrbank, um auf eine Gelegenheit zur Rückfahrt zu warten. Schmiedeberg ist vor allem für die Einwohner von Oberfrauendorf ein zentraler Ort, wohin sie zum Einkaufen und für Arztbesuche fahren. In Ober- und Niederfrauendorf hat die Stadt Glashütte solche Mitfahrbänke vor einem Jahr aufgestellt. Diese werden aber noch sehr zurückhaltend genutzt. Wenn sich diese Idee weiter verbreitet und mehr Menschen mit der Idee der Mitfahrbänke vertraut sind, kann vielleicht auch die Nutzung verbessert werden. (SZ/fh)

zur Startseite