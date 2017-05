Neue Mieter ziehen ins alte Finanzamt ein Der Umbau des Bürohauses an der Coschützer Straße ist teilweise beendet. Für das Erdgeschoss gibt es kühne Pläne.

zurück Bild 1 von 2 weiter Investor Oliver May baut das ehemalige Finanzamt in Freital zu einer Seniorenwohnanlage um. Vom Dach aus ergibt sich ein ungewöhnlicher Blick auf das Rathaus Potschappel. © andreas weihs Investor Oliver May baut das ehemalige Finanzamt in Freital zu einer Seniorenwohnanlage um. Vom Dach aus ergibt sich ein ungewöhnlicher Blick auf das Rathaus Potschappel.

Das Bürohaus ist derzeit teilweise eingerüstet. Die Fassade bekommt eine neue Wärmedämmung.

Freital. Das ehemalige Finanzamt an der Coschützer Straße ist derzeit noch eine Baustelle, aber Investor Oliver May ist angesichts des Ausblicks vom Dach schon sicher: „Man kann gewiss schlechter wohnen als hier“, sagt der 49-Jährige mit einem Augenzwinkern. Rund ein Jahr nach dem Baustart soll schon in zwei Wochen der ersten Bauabschnitt beendet sein. Der hintere Gebäudeteil des riesigen Bürohauses ist dann fertig saniert. „Zum 1. Juni haben wir die Übergabe geplant“, sagt May, Geschäftsführer der Meißner MDU-Gruppe. Er ist zuversichtlich, dass bis dahin alle Arbeiten beendet sein werden.

Wer das Haus vor dem Sanierungsstart betreten hat, wird es nun nur noch schwerlich wiedererkennen. Ein ehemaliger Konsum-Supermarkt im Erdgeschoss, der nach der Eröffnung des Hauses Ende 1994 nicht einmal ein Jahr überlebte, wurde leer geräumt und mit Zwischenwänden ausgestattet. Hier entsteht ab Juni eine Tagespflege, die von dem Unternehmen Advita betrieben wird. Damit Licht in den ehemals fensterlosen Raum kommt, wurden zur Coschützer Straße hin zusätzliche Fenster eingebaut.

Auch eine Terrasse entsteht. Ein Stockwerk darüber wird eine Intensivpflege für 24 Patienten aufgebaut – ebenfalls von Advita betrieben. Dort befinden sich die Bauarbeiten in den letzten Zügen. Nur noch die Endreinigung fehlt hingegen in den beiden Etagen darüber, auf denen jeweils zwei Demenz-WGs für zwölf Menschen geplant sind. Am meisten zu tun ist noch im Dachgeschoss, wo acht Wohnungen anstelle eines riesigen Büroraumes entstehen. Alle Wohnungen werden als Zwei-Zimmer-Wohnungen mit etwa 50 Quadratmetern Fläche gebaut. Die Bäder kommen in die Mitte des großen und hohen Raumes.

Neun Millionen Euro reichen nicht

Es werden nicht die einzigen Wohnungen in dem Komplex bleiben. Im vorderen Teil des Hauses an der Coschützer Straße sind 41 weitere geplant. Dort, im zweiten Bauabschnitt, haben die Bauarbeiten aber erst zum Jahresanfang begonnen und sind noch voll im Gang. „Wie hoch die Mieten sein werden, steht aber noch nicht fest“, sagt May. Die MDU-Gruppe vermietet alle Wohnbereiche an eine Gesellschaft. Diese wiederum vermietet die Wohnungen dann weiter. Die Mieter können sich künftig individuell die Pflegedienstleistungen je nach Bedarf dazubuchen. May rechnet damit, dass etwa im August die ersten Mieter einziehen. Die Vermarktung der Wohnungen habe noch nicht begonnen, sagt er. „Das Interesse ist aber auf jeden Fall da.“

Über die Mieteinnahmen sollen die Investitionskosten in Millionenhöhe über die Jahre wieder eingespielt werden. Die neun Millionen Euro, die ursprünglich einmal genannt wurden, werden wohl nicht ganz reichen. „Es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr werden“, sagt May. Der Grund dafür sind Umbauarbeiten im Erdgeschoss, die umfangreicher sind als geplant. Die Ladenflächen an der Coschützer Straße sollen nun nicht mehr an Ärzte oder Physiotherapien vermietet werden, sondern machen Platz für fünf behindertengerechte Wohnungen. Eine Passage, die von der Coschützer Straße zur Leisnitz führt, wird geschlossen. Dort entsteht bis zur Gesamtfertigstellung des Hauses ein Wellnessbereich mit Fitnessgeräten, einer Infrarotkabine – und einer Salzgrotte.

„Ursprünglich hatten wir an eine finnische Sauna gedacht, aber das wäre zu heiß für die künftigen Bewohner“, sagt May. Der Architekt hatte dann schließlich die Idee zur Grotte. 80 Quadratmeter groß soll sie sein und aus Salzsteinen und Gips gebaut werden. Kleine Salzkristalle, die in die Luft gesprüht werden, sorgen für ein befreites Durchatmen. Die Grotte ist Teil der Tagespflege und wird von Advita betrieben. Bis sie genutzt werden kann, ist aber noch jede Menge zu tun. In den Räumen laufen derzeit noch die Abrissarbeiten. Ebenfalls noch nicht fertig sind die Arbeiten an der Fassade. Diese soll ringsum neu gedämmt und mit einem neuen, wieder weißen, Anstrich versehen werden. Damit sich Interessenten ein Bild von dem Haus machen können, ist auch ein Tag der offenen Tür geplant – voraussichtlich im Herbst, kurz vor dem Bauende.

zur Startseite