Neue Marken für Hunde Hundebesitzer brauchen ab 2017 eine neue Marke. Ansonsten ist eine Geldstrafe fällig.

© Symbolbild: dpa

Das Jahr 2016 ist fast Geschichte und mit jedem neuen Jahr gehen meist auch Veränderungen einher. So auch für Arnsdorfer Hunde. Denn die Gemeinde hat in ihrer Hundesteuersatzung festgeschrieben, dass aller zwei Jahre neue Hundesteuermarken ausgegeben werden müssen. Diese zwei Jahre sind nun wieder um und die Verwaltung der Gemeinde erinnert alle Hundebesitzer daran, dass bald neue Marken mit der Aufschrift 2017 bis 2019 gelten. Die Ausgabe der Hundesteuermarken erfolgt ab dem 1. Februar 2017 in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Arnsdorf. Diese ist unter der Woche, bis auf Mittwoch, täglich für Besucher geöffnet.

Wer sich keine neue Hundesteuermarke anschafft, muss im Ernstfall mit einer saftigen Geldstrafe rechnen. Denn jeder Hundehalter, der sich nicht an diese Vorschrift hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann nach Paragraf 14 Absatz zwei der Arnsdorfer Hundesteuersatzung mit einer Geldbuße von bis zu 480 Euro geahndet werden. (ste)

