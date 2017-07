Neue Managerin für Neumarkt-Arkaden Immobilienfachwirtin Melanie Hähnel ist ab sofort Ansprechpartnerin für die Verwaltung des Einkaufscenters.

Ansprechpartnerin in den Arkaden: Melanie Hähnel. © Claudia Hübschmann

Am Rande der Einweihung des neuen Taxi-Stands am Rondell im Eingangsbereich der Neumarkt-Arkaden ist eine nicht unbedeutende Personalentscheidung bekannt gegeben worden. Wie Willy Koch, Vertreter des Hamburger Eigentümers AVW Immobilien mitteilte, ist seit Juli eine neue Centermanagerin für die Neumarkt-Arkaden verantwortlich. Dabei handelt es sich um die 33-jährige Melanie Hähnel. Die Dresdnerin ist in der Landeshauptstadt für die Vivanium Real Estate als kaufmännische Managerin tätig und steht nun als Ansprechpartnerin für Belange der Mieter in den Neumarkt-Arkaden oder auch für Interessenten an Flächen im Kaufpark zur Verfügung.

Willy Koch nannte als Grund für den Verwalterwechsel die räumliche Nähe zu Dresden. Zu weiteren Beweggründen machte er keine Angaben. Die Zusammenarbeit zwischen den Hamburger Besitzern und dem Verwalter soll in Zukunft noch enger als zuvor stattfinden. Dafür soll Melanie Hähnel in den ersten Wochen an mindestens zwei Tagen auch persönlich in den Meißner Neumarkt-Arkaden vor Ort sein und sich ein Bild von den Mietern und den Bedingungen machen.

