Neue Majestät gesucht Die Stadt Stolpen sucht die 13. Basaltkönigin. Die amtierende Majestät verspricht eine „spannende Zeit“.

Vera Tuschling ist die amtierende Basaltkönigin. Sie gibt ihr Amt im September ab. Kandidaten werden jetzt gesucht. © Dirk Zschiedrich

„Nehmt euch ein Herz und lasst euch auf eine Erfahrung fürs Leben ein, von der ihr noch lange zehren könnt“, schreibt die amtierende Stolpener Basaltkönigin Vera Tuschling in ihrem Grußwort. Sie möchte damit Stolpener Mädchen Mut machen, sich um das Amt der 13. Basaltkönigin zu bewerben. Seit September 2016 repräsentiert Vera Tuschling ihre Heimat und fungiert in der Öffentlichkeit als Botschafterin. Im September dieses Jahres geht ihre Amtszeit zu Ende, sodass die Stadt Stolpen nun eine neue Majestät sucht. Alle jungen Frauen zwischen 14 und 26 Jahren aus Stolpen und Umgebung können sich bis zum 11. Juni bewerben. Die Vorstellung der Bewerberinnen und die Wahl der neuen Basaltkönigin finden in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien statt. In einem kurzen Vortrag über Stolpen sollen die Bewerberinnen nicht nur Grundwissen über den Basaltschlot, die Geschichte der Burgstadt sowie Stolpen heute unter Beweis stellen, sondern persönliches Engagement und ihre eigene Bindung zur Heimat präsentieren. In Vorbereitung auf die Wahl stehen Fachleute zu Konsultationsgesprächen zur Verfügung. Eine Jury aus Stolpener Bürgern entscheidet über die Wahl der Basaltkönigin, welche zum Tag des offenen Denkmals im September gekrönt wird. Die 13. Basaltkönigin erwartet in ihrem Amtsjahr eine ganz besonders spannende Aufgabe: Sie hat die Chance, das 800. Jubiläum der Stadt Stolpen aktiv mitzugestalten. Jeder Auftritt „Ihrer Majestät“ wird mit 25 Euro vergütet, auswärts sind es 40 Euro. Interessentinnen finden Anmeldeformulare unter www.stolpen.de und in der Tourist-Information Stolpen.

