„Neue Männer – neue Väter“ Das klassische Geschlechterbild wandelt sich. Das soll in einer Fotoausstellung gezeigt werden.

Väter in Deutschland. Anfang dreißig, Mitte vierzig oder auch fünfzig Jahre alt. Sie wickeln ihre Kinder nach Feierabend oder sitzen mit ihnen ganze Vormittage lang in der Krabbelgruppe. Sie unterbrechen ihre beruflichen Karrieren für einen Nachmittag am Fußballplatz oder für ein ganzes Jahr. Sie sind anders, als ihre Väter es waren. So empfinden es jedenfalls viele. Wie steht es wirklich um die neuen Väter und Großväter?

Für die Ausstellung der Radebeuler Gleichstellungsstelle „Neue Männer - Neue Väter“ können bis zum 18. August Fotos eingereicht werden. Die Bilder sollen einen Blick auf persönliche (Groß-)Vater-Kind Beziehung werfen.

Jeder Hobbyfotograf darf maximal fünf Fotos, mit Angaben zu Urheber, Titel und Entstehungstext und -jahr, einreichen. Die besten Fotos werden prämiert und bis zum 31. Oktober 2017 in den Fenstern des Fotostudios Cornelia Normann auf der Mozartstraße 2 in Weinböhla präsentiert.

Nach Abbau der Ausstellung werden die Arbeiten an die Eigentümer per Post zurückgesandt. Die Preisträger werden von einer Jury, bestehend aus Sponsoren, der Gleichstellungsbeauftragten, einer Fotografin und Mitarbeitern der Stadtverwaltung ausgewählt.

Fotos sind bitte bei der Gleichstellungsstelle, Pestalozzistraße 6, 01445 Radebeul einzureichen;

Telefon 0351/831 1807 Montag u. Dienstag, 03523/66 711 Mittwoch bis Freitag

E-Mail:

