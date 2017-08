Neue Lüfter saugen Schadstoff aus der Diesterweg-Grundschule Weil im Winter nicht so massiv gelüftet werden kann, müssen vorläufig die Geräte ran. Derweil plant Pirna etwas Größeres.

Elektriker Marcel Matthes bereitet im Speiseraum der Diesterweg-Grundschule ein Kabel vor, das am Boden verlegt werden soll. Weil dieser Bereich in den Ferien sowieso saniert wurde, ließ Pirna den schadstoffbelasteten Fußboden gleich mit ausbauen. © Andreas Weihs

Um die mit dem Schadstoff Naphthalin belastete Raumluft in der Copitzer Diesterweg-Grundschule zu reinigen, bereitet die Pirnaer Stadtverwaltung eine Interimslösung vor. Laut einer Beschlussvorlage für den nächsten Stadtentwicklungsausschuss am 17. August ist geplant, in der Bildungsstätte zunächst dezentrale Lüfter zu installieren. Die Geräte, bestückt mit speziellen Aktivkohlefiltern, seien nach Aussage des Rathauses in der Lage, die schädlichen Bestandteile aus der Raumluft zu entsorgen. Nur auf diese Weise könne der Schulbetrieb in den Wintermonaten und darüber hinaus abgesichert werden. Die Aggregate sollen noch vor der Winterperiode eingebaut werden. Damit Ausschreibung und Vergabe bis zu den Herbstferien 2017 über die Bühne gehen können, müsse eine Planung möglichst rasch beauftragt werden. Denn Eile ist geboten: Nachdem eine neue Lehrerin vermehrt über Kopfschmerzen klagte, ließ Pirna Anfang des Jahres die Luft in der Diesterweg-Schule analysieren. Die Messungen ergaben, dass die Räume mit Naphthalin belastet sind. Der nach Teer riechende Stoff dünstet offensichtlich aus der Teerpappe aus, die beim Bau der Schule in den 1960er-Jahren als Nässe-Sperrschicht im Fußboden verlegt wurde. Naphthalin steht im Verdacht, gesundheitsschädigend zu sein.

Um die Werte zu senken, gab die Stadt der Schule zunächst strenge Lüftungs- und Reinigungsregeln auf. So werden sämtliche Oberflächen öfter als früher feucht abgewischt. Zudem lüftet der Hausmeister das gesamte Gebäude eine Stunde vor Unterrichtsbeginn kräftig durch, auch innerhalb und außerhalb der Schulstunden ist ein kräftiger Luftzug durch die geöffneten Fenster nötig. Nachfolgende Kontrollmessungen ergaben: Die Naphthalin-Werte ließen sich auf diese Weise tatsächlich senken. Doch die Methode stößt in Kürze an ihre Grenzen. Dieser Lüftungsrhythmus, so attestiert das Rathaus, sei in der kalten Jahreszeit nicht mehr realisierbar. Daher sollen die Lüfter vorübergehend Abhilfe schaffen. Doch das Problem ist damit nicht vom Tisch.

Angesichts dessen treibt die Stadt ihr Vorhaben, die Schule grundlegend zu sanieren, weiter voran. Denn das Naphthalin muss rückstandsfrei raus. Ursprünglich war zwar vorgesehen, die Bildungsstätte ab 2019 abschnittsweise zu sanieren, weil die Fördergelder nur tröpfchenweise fließen. Wegen der mit Schadstoffen belasteten Fußböden verwarf die Stadt dieses Ansinnen aber inzwischen.

Der neue Plan: Die Bildungsstätte soll möglichst schon ab 2018 saniert werden – und zwar im Ganzen. Um die Schadstoffe aus den gesamten Fußböden zu eliminieren, sei es laut der Stadt zwingend notwendig, die ganze Schule frei zu lenken. Für Abbruch und Wiederaufbau der Fußböden benötigen die Handwerker schätzungsweise vier bis fünf Monate. Nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen sei es nach Aussage der Stadt sinnvoll, die geplante Sanierung – Heizung, Sanitär, Lüftung, EDV-Anlagen, Elektrik, Beleuchtung, Alarmanlage, Schallschutz, Einbau eines Aufzuges – um die Fußboden-Rekonstruktion zu erweitern. Die gesamte Sanierung würde anderthalb Jahre dauern. Als Ausweichmöglichkeit sind Container vor dem neuen Hort an der Schillerstraße im Gespräch, eine Entscheidung dazu steht noch aus – ebenso wie für die Finanzierung. Das Vorhaben kostet etwa 4,5 Millionen Euro und ist im Etat für 2017/18 noch nicht verankert. Ein Nachtrag wäre erforderlich, die Stadt will rasch Pläne für die Sanierung vorstellen.

