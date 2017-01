Neue Locken für August Hinter den Türen der geschlossenen Festungs-Ausstellung in Königstein wird wie wild geputzt. Die SZ durfte dabei sein.

zurück Bild 1 von 3 weiter Lisa Büscher hat die lebensechten Figuren gefertigt und schaut nun ganz genau hin, wo sich Staubkörner abgesetzt haben. Mit Pinsel, Kamm und Lockenstab sorgt sie außerdem wieder für das perfekte Aussehen. © Kristin Richter Lisa Büscher hat die lebensechten Figuren gefertigt und schaut nun ganz genau hin, wo sich Staubkörner abgesetzt haben. Mit Pinsel, Kamm und Lockenstab sorgt sie außerdem wieder für das perfekte Aussehen.

Beim Aufbau der Klosterpforte ist Millimeterarbeit gefragt.

Andrej Pawluschkow sorgt für gutes Raumklima.

Laut ist es. Wie auf einer Baustelle. Wo sonst Museumsbesucher entspannt durch Räume der Dauerausstellung auf der Festung Königstein schlendern, wird gespachtelt, gemalert und gebohrt, was das Zeug hält. Der alljährliche Frühjahrsputz steht an. Dafür ist die Ausstellung „In lapide regis – Auf dem Stein des Königs“ derzeit für etwa drei Wochen geschlossen. Im letzten Jahr kamen etwa 247 000 Besucher, um mehr über die Geschichte der Festung zu erfahren.

Bei so vielen Menschen, die durch die 33 Ausstellungsräume gehen, muss zwangsweise irgendwann etwas ausgebessert, gereinigt und gepflegt werden. Zwar wird die Ausstellung täglich von sechs bis zehn Uhr saubergemacht. „Aber einmal im Jahr ist es nötig, alles zu reinigen, auch einige Exponate“, sagt Festungs-Geschäftsführerin Angelika Taube. Die Zeit vor den Winterferien, in der die Festung weniger Besucher verzeichnet, biete sich dafür an.

Doch es geht nicht nur um Sauberkeit. Über das Jahr sammelt das Aufsichtspersonal Hinweise der Besucher zu all dem, was sie auf der Festung erleben. In der Schließzeit wird das dann als Ganzes angegangen. Informationstexte werden verbessert, kleine Übersetzungsfehler korrigiert, aber auch neue Erkenntnisse eingearbeitet. So machte man im April 2016 einen bronzezeitlichen Bodenfund. Es gilt nun als gesichert, dass der Königstein damals schon besiedelt war. Das soll nun auch in der Ausstellung thematisiert werden.

Die Frisur muss sitzen

Eine besondere Pflege erhalten die frei stehenden Figuren der Ausstellung. Darum kümmert sich Lisa Büscher. Sie hat die lebensechten Darstellungen von August dem Starken und Co. mit ihrem Team der Firma Lifelike - Atelier für Figurenbau aus Silikon und einer Fiberglas-Schaum-Konstruktion erschaffen. Es ist eine historische Szene: August der Starke, in Begleitung seiner Lieblingstochter Gräfin Anna Karolina Orzelska, bittet den preußischen König Friedrich Wilhelm I. herein. Jetzt hat sich Lisa Büscher mit Kamm und Pinsel in die Szene eingeschlichen. Vorsichtig tritt sie auf die Spiegelfläche, um zu überprüfen, ob die aufwendigen Frisuren sitzen. Ein paar Locken müssen erneut eingedreht werden – und zwar bei den Herren. Der Gräfin wird das Kleid zurechtgezupft. Dann entdeckt Lisa Büscher noch Barthaare im Dekolleté der Dame. Sie lacht. Während sie den Pinsel schwingt, wundert sie sich, wie die dahin gelangt sind. Vielleicht kurz zuvor, als die drei Figuren mit Druckluft gereinigt wurden. „Durch die zahlreichen Besucher wird viel Staub aufgewirbelt, der sich auf den Figuren absetzt“, erklärt sie. „Nach der Druckluftreinigung warte ich, bis sich der Staub gesetzt hat, und tupfe ihn vorsichtig von Gesicht und Händen ab, also den Teilen, die aus Silikon bestehen.“

Einmal im Jahr müssen auch die Thermohygrographen geeicht werden. Das übernimmt der wissenschaftliche Mitarbeiter Andrej Pawluschkow. Er erklärt, dass ein solches Gerät die Luftfeuchte sowie die Temperatur in einem Raum misst und die Werte aufzeichnet. „So können wir das Raumklima ganz genau nachvollziehen“, sagt er. Das sei wichtig, falls doch einmal ein Exponat Schaden nehme. Dann nimmt er einen Pinsel in die rechte Hand, taucht ihn in destilliertes Wasser und befeuchtet das menschliche Haar, das im Gerät steckt. Das ist für die Zeigerausschläge verantwortlich. Wird es trocken, zieht es sich zusammen. Wird es feucht, dehnt es sich aus. Um das Gerät zu eichen, muss das Haar zweimal so stark befeuchtet werden, sodass es zu einem hundertprozentigen Ausschlag kommt. Anschließend liest Andrej Pawluschkow die aktuellen Werte von einem digitalen Messgerät ab und stellt den Thermohygrographen auf diese Werte ein.

Alte Pforte neu gebaut

Ab dem 28. Januar wird die Dauerausstellung wieder für Besucher zugänglich sein. Diese erwartet dann ein neues Highlight: ein Nachbau der Klosterpforte, die für die Sonderausstellung „Mönche auf dem Königstein“ angefertigt wurde. Das Original war der Eingang zum Kloster, das 1516 gegründet wurde. Bereits 1524 wurde es jedoch wieder aufgelöst, da mit der Reformation alle Mönche das Kloster verlassen hatten. Erhalten geblieben ist die Pforte. Sie steht noch tief unter den Kasematten an der Westseite der Festung. Verborgen hinter einer Mauer, ist sie nur über steile, eiserne Leitern zugänglich.

Die Nachbildung wird jetzt an einem Durchgang im Museum installiert. Darum kümmern sich die Diplom-Restauratoren Tina Dömling und Dawid Wardak, die die Nachbildung 2015 auch anfertigten. Um die Pforte an ihren neuen Bestimmungsort zu versetzen, musste sie erst einmal in ihre Einzelteile zerlegt werden. Nun gilt es, sie wieder zusammenzubauen und zwar so, dass sie sich exakt an den Türbogen anpasst. „Dafür benötigen wir etwa eine Woche“, schätzt Tina Dömling ein. „In der Sonderausstellung stand die Pforte frei im Raum, jetzt mussten wir sie anpassen und eine Stützkonstruktion bauen.“ Die muss mit der Wand verbunden werden. Nach jedem Handgriff messen die beiden mit der Wasserwaage nach. Alles muss exakt passen. Steht die Pforte endlich, werden die Abstände zwischen den Steinen noch mit Mörtel verfugt.

Zu guter Letzt ist noch der Fußboden dran. Wenn dieser gepflegt und versiegelt wurde, darf erst einmal niemand mehr die Räume betreten. Dann ist es in der Ausstellung wieder ganz still.

zur Startseite