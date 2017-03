Neue Linden an der Uferstraße gepflanzt Nach vielen Fällungen an der Flutmulde gibt es jetzt die ersten Neuanpflanzungen an alter Stelle.

An der Uferstraße habe diese Woche Mitarbeiter einer Gartenbaufirma aus Elstra sechs Linden gepflanzt. Diese sind der Ersatz für die alten Linden, die gefällt wurden, weil sie der Verbreiterung der Flutmulde im Weg standen. © Jens Hoyer

Mancher wird bedauert haben, dass die Reihe alter Linden entlang der Uferstraße im Zuge der Bauarbeiten zum Hochwasserschutz gefällt werden mussten. Umso erfreulicher: Seit dieser Woche steht an alter Stelle Ersatz. Mitarbeiter einer Landschaftsbaufirma aus Elstra hatten die sechs Bäumchen im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung in Pflanzgruben im Gehweg der Uferstraße eingesetzt. Die Linden sind etwa zehn Jahre alt, sagten die Landschaftsbauer. Auf der anderen Seite der Mulde wurden Stauden angepflanzt.

Nach Beendigung der Restarbeiten wird die Landestalsperrenverwaltung die für den Bau beanspruchten Flächen wieder freigeben. Dann stehen am Busbahnhof wieder Stellplätze für Autos zur Verfügung – allerdings ist der Parkplatz deutlich kleiner als vor den Baumaßnahmen.

Im Laufe der kommenden Jahre werden entlang der Mulde noch eine ganze Reihe von Bäumen fallen müssen. Erst im vergangenen Monat sorgte die Flussmeisterei am neuen Bauabschnitt an der Flutmulde für Baufreiheit. Die Landestalsperren hatte vor neun Jahren im Planfeststellungsverfahren für den Hochwasserschutz die Zahl von 460 Laubbäumen angegeben, die im Laufe der Jahre entlang der Mulde gefällt werden müssen. Dafür sollten 80 neuen angepflanzt werden. Rund drei Hektar Vegetationsfläche werden für den Flutschutz in Anspruch genommen, im Gegenzug rund 5 000 Quadratmeter durch Abrisse entsiegelt.

