Neue Linde für das Rathaus Die Schüler des Evangelischen Gymnasiums spendieren der Forststadt eine neue Linde. Und sie laden Gäste in ihre Schule ein.

Damit auch noch in vielen Jahrzehnten eine gesunde Linde am Tharandter Rathaus steht, hatten sich die Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums in Tharandt etwas Besonderes einfallen lassen. Im Juni organisierten sie einen Sponsorenlauf – immer rund um den Tharandter Schlossteich. Das erlaufene Geld wird nun zum Teil für die neue Linde genutzt (die SZ berichtete). Geld, das dafür nicht gebraucht wird, soll den Schülern direkt in ihrem Gymnasium zugute kommen. Wie es genau verwendet wird, ist noch nicht klar.

Am kommenden Freitag, dem 11. November, ist es so weit: Um 15 Uhr lädt das Gymnasium alle Tharandter gemeinsam mit der Stadt zur Baumpflanzung vor das Rathaus ein. Und nicht nur das. „Die Pflanzung ist der Auftakt für unseren diesjährigen Tag der offenen Tür“, sagt Schulleiter Volker Gaitzsch. Bereits ab 14.30 Uhr können sich an dem Tag Gäste in dem Gymnasium auf dem Schulberg umsehen. „Wir wollen dann möglichst viele Gäste vom Rathaus in unsere Schule locken“, sagt Volker Gaitzsch.

Bis 18 Uhr stellen dann Gymnasiasten ihre Schule vor. Im naturwissenschaftlichen Kabinett gibt es praktische Experimente, in der frisch sanierten Aula um 16 Uhr ein Schülertheaterstück. Höhepunkt und Abschluss des Präsentationstages ist die Dresdner Band „Delirium“. Sie gibt ab 18 Uhr in der Aula ein kostenfreies Konzert.

Zum kommenden Schuljahr kann das Gymnasium, das der Christliche Schulverein Wilsdruffer Land seit zehn Jahren in der Forststadt betreibt, 48 neue Schüler aufnehmen. „Wir wollen zwei neue fünfte Klassen bilden. Denn in jeder Klasse wollen wir maximal 24 Schüler unterrichten“, sagt Schulleiter Gaitzsch. Damit bleibt das Evangelische Gymnasium unter der gesetzlichen Richtlinie des Freistaats.

