Neue Leute für die Feuerwehr

Hohnstein. Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD) hat es offenbar geschafft, die Einsatzbereitschaft der Ortsfeuerwehr wieder zu verbessern..

Um den Austritt von sechs gut ausgebildeten Feuerwehrleuten zu kompensieren, wurden neue Mitglieder geworben und offenbar auch einige gefunden. Derzeit hat die Feuerwehr 20 aktive Kameraden, davon sechs Anwärter. Das heißt, diese Männer müssen erst noch ausgebildet werden. Die Soll-Stärke liegt eigentlich bei 24 Mann. Doch die hatte Hohnstein schon länger nicht erreicht. Außerdem ist der Bürgermeister als ausgebildeter Feuerwehrmann und Gruppenführer in die Hohnsteiner Feuerwehr eingetreten. Verstärkung für die Tageseinsatzbereitschaft gibt es zudem von sechs zusätzlichen Einsatzkräfte aus dem Bauhof und der Verwaltung. Außerdem habe man die Alarm- und Ausrückeordnung angepasst. Das heißt, dass bei einem Einsatz künftig ein Löschfahrzeug mehr aus den umliegenden Ortswehren mit alarmiert wird.

Die Krise in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hohnstein hatte im Mai vergangenen Jahres begonnen, als sechs Kameraden nach einer umstrittenen Entscheidung im Stadtrat über einen Grundstücksverkauf an ein Stadtratsmitglied aus der Wehr austraten. Die Männer und Frauen fühlten sich ungerecht behandelt. Ihr Austritt war die Konsequenz. Mit ihnen fielen wichtige Funktionsträger wie Gruppenführer, Maschinist und Atemschutzgeräteträger weg. Die Situation eskalierte am 3. Januar, als im Hotel Ambiente die Brandmeldeanlage losging und die Wehr wegen Personalmangels nicht ausrücken konnte. (SZ/aw)

