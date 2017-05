Neue Leuchten fürs Gymnasium Das Goethe-Gymnasium in Sebnitz wird mit LED-Technik ausgestattet. Das soll langfristig Kosten sparen.

Im Sebnitzer Goethe Gymnasium sind in den Sommerferien wieder Handwerker zugange. © Dirk Zschiedrich

Für die Summe von rund 173 000 Euro wird im Sebnitzer Goethe-Gymnasium neue Beleuchtung installiert. Den Auftrag in entsprechender Höhe hat der Stadtrat Sebnitz kürzlich vergeben. Darin enthalten ist der Austausch der Leuchten in den Fluren und Treppenhäusern des Hauses I und II des Gymnasiums sowie in der Turnhalle an der Weberstraße. Dort ist der Energieverbrauch am höchsten, wie Untersuchungen ergeben haben. Die derzeit vorhandene und kostenintensive Beleuchtung wird deshalb durch moderne LED-Technik ersetzt. Dadurch soll künftig der Stromverbrauch und damit auch die Kosten sinken. Die Gebäude würden energetisch aufgewertet, erklärt die Stadtverwaltung.

Der Austausch der veralteten Beleuchtung soll aus organisatorischen Gründen in den Sommerferien erfolgen. Die Sanierungsmaßnahme wird zu 75 Prozent über das Investkraftgesetz „Brücken in die Zukunft“ finanziert.

Bereits im April hat im Sebnitzer Gymnasium die Umrüstung der Heizungsanlage begonnen. Für rund 130 000 Euro wird in dem Schulkomplex ein modernes Blockheizkraftwerk mit Erdgaskessel installiert. Die gusseisernen Heizkörper bleiben erhalten. Mit dem Blockheizkraftwerk, das neben Wärme auch Strom erzeugt, sollen ebenfalls Stromkosten gespart werden. Die bisherige, über 20 Jahre alte Ölheizung hat einen zu hohen Verbrauch. (SZ/dis)

