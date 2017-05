Neue Leuchten für die Altstadt Dohna will mit LED-Lampen Energie sparen und die Umwelt entlasten.

44 Leuchten in Dohnas Altstadt werden modernisiert. © André Schulze

Die Bauarbeiten für die energetische Sanierung der öffentlichen Beleuchtung in der Altstadt wurde vom Technischen Ausschuss vergeben. Das teilte Silke Bache, Fachbereichsleiterin für Finanzen, mit. Es werden die 44 vorhandenen Leuchtenköpfe im Bereich der Dresdner Straße, am Taschenberg, Pestalozzistraße sowie Georgstraße demontiert und durch moderne LED-Leuchtenköpfe ersetzt. Durch diese energetische Sanierung soll eine Verringerung des Gesamtenergiebedarfs und damit eine erhebliche Reduzierung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes erreicht werden, so Silke Bache. Von fünf angeforderten Angeboten ging nur eins bei der Stadt ein. Die Hälfte der Sanierungskosten kann durch Fördergelder finanziert werden. (kk)

zur Startseite