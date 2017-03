Neue Leuchte für die Haltestelle

Gleich zweimal befasste sich der Hirschbacher Ortschaftsrat mit Straßenlaternen. So konnte Ortsvorsteher Jörg Paulusch (CDU) berichten, dass demnächst an der oberen Bushaltestelle in Hirschbach eine neue Straßenlaterne aufgestellt wird. Diese soll dafür sorgen, dass Schüler dort besser sehen können und gesehen werden. Das Aufstellen geht auf eine Forderung des Ortschaftsrates zurück. Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) habe sich der Sache angenommen und eine kleine Planung auf den Weg gebracht, sagt Paulusch.

Unklar blieb auch in der jüngsten Ortschaftsratssitzung, wie es mit der Laterne weiter geht, die vor einem Haus an der Alten Straße in Hirschbach steht. Ein Anwohner beklagte, dass sich diese immer wieder an- und ausschalte. Das Problem sei seit Längerem bekannt. Doch es tue sich nichts, beklagte er. Ortsvorsteher Paulusch bestätigte, dass er von dem Problem wisse. Er habe das Anliegen an das Glashütter Bauamt weiter geleitet. Dieses habe den Energieversorger Enso informiert. Mitarbeiter der Enso seien bereits zweimal vor Ort gewesen. „Jedes Mal hat die Leuchte dabei ohne Unterbrechung funktioniert“, sagt Paulusch. Da er selbst bemerkt hat, dass die Laterne nicht wie gewünscht arbeite, kündigte Paulusch an, das Bauamt erneut zu informieren. (SZ/mb)

