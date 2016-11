Neue Lese, neues Glück Die Winzergenossenschaft lobt einen überdurchschnittlichen Jahrgang und präsentiert ein ganz neues Produkt.

Ein neuer Verkaufsschlager? Weinerlebniswelt-Mitarbeiter Alex Mögel präsentiert den Grünschnabel – das neuste Produkt der Winzergenossenschaft. © Claudia Hübschmann

Er kann es einfach nicht erwarten. Dem Grünschnabel fehlt schlichtweg die Geduld, den neuen Jahrgang noch länger reifen zu lassen. Deshalb nutzt er seinen vorlauten Schnabel und bedient sich kurzerhand selbst am Fass. Flapsig gesagt: Der Grünschnabel lässt sich volllaufen.

Die an Wilhelm Busch erinnernde Szene schmückt die Etiketten des neusten Produktes der Winzergenossenschaft Meißen. Erstmals in seiner Geschichte – vielleicht sogar erstmals in der Geschichte des sächsischen Weinbaus – hat das Unternehmen einen Jungwein abgefüllt. „Der Grünschnabel steht zwischen Federweißem und dem im Keller vollständig ausgereiften Wein“, sagt der Chef der Winzergenossenschaft Lutz Krüger. Der Jungwein solle vor allem einen jüngeren Kundenkreis ansprechen. Genauso gut dürfte er auch bei älteren Semestern Anklang finden.

Hält der Grünschnabel, was er verspricht? In der Weinerlebniswelt auf dem Bennoweg wird die Probe aufs Exempel gemacht. Der erste Schluck überrascht. Ein ganz und gar ungewohntes Geschmackserlebnis tut sich auf. Der Grünschnabel prickelt auf der Zunge, verschiedenste Fruchtaromen machen sich bemerkbar. Gleichzeitig offenbart der Jungwein eine angenehme Restsüße, ohne süßlich zu sein. Um es in einem Wort zusammenzufassen: Der Neuling ist nichts weniger als süffig.

Die inneren Werte spiegeln sich im Äußeren wider. Der Radebeuler Zeichner und Karikaturist Lutz Richter zeichnet für das Etikett des Grünschnabels verantwortlich. „Ich wurde zu einem Zeitpunkt zu dem Projekt gerufen, als der Name noch nicht feststand“, erzählt Richter bei der Präsentation in der Weinerlebniswelt. Immer wieder seien neue Varianten auf den Tisch gekommen. Er habe Entwürfe geliefert, die kurze Zeit später schon wieder überholt waren. Mit dem Grünling sind jetzt alle Beteiligten hochzufrieden. Marketing-Chefin Manja Licht zufolge hat es bereits erste Gespräche mit der Gastronomie gegeben. Die Rewe- und Edeka-Märkte in der Region werden den Jungwein in ihr Sortiment aufnehmen. 8,50 Euro soll die Flasche kosten. Zum Austrinken bleibe gut ein Jahr Zeit, sagt Kellermeisterin Natalie Weich. „Der Wein ist stabil. Er hat seine elf Prozent Alkohol erreicht. Sie können ihn beruhigt lagern“, sagt sie.

Der Grünschnabel soll dabei kein Einjahresvogel bleiben. Die Winzergenossenschaft möchte mit dem neuen Produkt gern eine Tradition begründen. Bei jedem Jahrgang solle wieder von Neuem geschaut werden, welche Sorte sich besonders als Jungwein eigne. Auch eine Cuvée komme infrage, so die Kellermeisterin.

Ihr Chef, Lutz Krüger, nutzt die inoffizielle Taufe des Grünschnabels, um einen Überblick zum Jahrgang 2016 zu geben. Mit einem Ertrag von knapp 1 000 Tonnen sei dieser leicht überdurchschnittlich ausgefallen, sagt er. Seit 2008 ist dies die größte Lesemenge, welche die Genossenschaftsmitglieder einbringen konnten. Zur hohen Quantität gesellt sich eine sehr vielversprechende Qualität. Krüger spricht von „sehr guten Mostgewichten“. Dabei habe das mit den Weinfesten umgeschlagene Wetter für eine geradezu verrückte Ernte gesorgt. Was sonst in sechs Wochen gelesen wurde, musste innerhalb von vier Wochen ins Trockene gebracht werden. Die Eile hat sich gelohnt. Zumindest der Grünschnabel kann das bestätigen.

