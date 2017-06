Neue Leitungen fürs Luisenstift Das denkmalgeschützte Haupthaus des Gymnasiums wird saniert, direkt daneben soll ein Erweiterungsbau entstehen.

Der Stadtentwicklungsausschuss hat jetzt den Auftrag für die Medienerschließung des gesamten Komplexes an die Tief- und Straßenbau Radebeul GmbH vergeben. Denn das denkmalgeschützte Haupthaus des Gymnasiums wird saniert, direkt daneben soll ein Erweiterungsbau entstehen. Die Firma soll Elektro- und Wärmeleitungen verlegen. Außerdem müssen alte Entwässerungstrassen zum Teil entfernt werden. Auf dem gesamten Grundstück soll das Abwassernetz teilweise erneuert werden.

Insgesamt kostet die Medienerschließung inklusive Planungsleistungen rund 375 000 Euro. Die beauftragte Firma war schon mehrfach für die Stadtverwaltung tätig. Sie errichtete die technischen Außenanlagen am Kultur- und Jugendzentrum Weißes Haus, baute die Fahrradrampe am Weißen Ross zurück und setzte die Einfriedung am Karl-May-Hain instand.

Der Neubau am alten Haupthaus wird auf der Grundlage der Pläne des Architekturbüros Pussert und Kosch gebaut. Die Dresdner hatten den europaweiten Wettbewerb Bau gewonnen. (SZ/nis)

