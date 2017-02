Neue Leiterin beim Orden in der Paulsmühle Monica Hausmann-Neves hat Markus Kehrer beim Deutschen Orden abgelöst. Auch die Kinder sind nicht mehr dieselben.

Die Paulsmühle © Brühl

Seit einem Jahr werden nun junge unbegleitete Flüchtlinge in der Paulsmühle Kalkreuth vom Deutschen Orden betreut. Die Einrichtung gehört damit zu weiteren Trägern im Landkreis wie das AWO-Kinderheim Strehla, das Jugendwohnhaus Gröditz, die Kinderarche Radebeul, das Kinder- und Jugenddomizil Coswig, die Stiftung Arbeit und Leben Wilsdruff, die Diakonie Großenhain, die Produktionsschule Moritzburg sowie weitere Träger der ambulanten Jugendhilfe. Allerdings gibt es in Kalkreuth seit etwa drei Monaten eine neue Leiterin: Monica Hausmann-Neves. Sie löste Markus Kehrer ab, der aus Krankheitsgründen ausgeschieden ist.

Auch manche Jugendliche, die seit 2015 im Landkreis aufgenommen wurden, sind inzwischen bereits volljährig und haben die Einrichtungen verlassen. Waren es anfänglich syrische und afghanische Heranwachsende, kamen nun Jugendliche aus Eritrea, Somalia, Gambia und dem Irak dazu. Bis zu 20 Heimkinder kann Kalkreuth aufnehmen, wie viele Jugendliche aktuell da sind, darüber gibt es keine Informationen vom zuständigen Kreisjugendamt.

Jeder unbegleitete minderjährige Ausländer benötigt einen Vormund, der ihn in allen Angelegenheiten vertritt. Dieser wird seitens des Jugendamtes angeregt. Mit Vormund, Jugendlichen, Einrichtung und dem Jugendamt werden Themen wie Beschulung, gesundheitliche Probleme, die Suche von Familienangehörigen des unbegleiteten Minderjährigen, aber auch mögliche Perspektiven besprochen. „Bei Bedarf und Notwendigkeit wird auch psychologische Begleitung vermittelt, da es auch Jugendliche gibt, die an traumatischen Erlebnissen leiden und professioneller Hilfe bedürfen“, so das Kreisjugendamt. Monatlich treffen sich alle Einrichtungsleiter mit dem Kreisjugendamt zum Erfahrungsaustausch im Hinblick auf die sozialpädagogische Arbeit. Die Jugendlichen besuchen in der Regel Oberschulen mit Daz-Klassen oder berufliche Schulzentren im Landkreis. Durch die zuständige Bildungsagentur erhalten sie nach einem entsprechenden Bildungsgespräch die Zuweisung zur jeweiligen Schule. Die durch das Jugendamt betreuten und untergebrachten unbegleiteten minderjährigen Ausländer sind in der Regel zwischen 14 und 17,5 Jahren. Sollten deutsche Pflegeeltern einen in der Regel männlichen Jugendlichen aufnehmen wollen, sind ein Beratungsgespräch und die Prüfung im Pflegekinderdienst des Kreisjugendamtes möglich. Das Amt wird bei Bedarf in lokale Arbeitsgemeinschaften Asyl neben den Einrichtungsträgern von den Gemeinden eingeladen. In Kalkreuth war das laut Bürgermeisterin Fehrmann noch nicht nötig.(krü)

zur Startseite