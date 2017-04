Neue LED-Tafel in Betrieb Ungenaue Abfahrtszeiten sind für Bus- und Bahnreisende am Löbauer Busbahnhof Geschichte.

Im vergangenen Jahr hat der Verkehrsverbund Oberlausitz–Niederschlesien den Betrieb der Anlage am Busbahnhof übernommen. Zuvor war die Kraftverkehrsgesellschaft Dreiländereck für die Anzeige zuständig. © Thomas Eichler

Seit Neuestem werden am Löbauer Busbahnhof wieder Fahrzeiten von Bus und Bahn zuverlässig angezeigt. Möglich macht es die jüngst vom Verkehrsverbund Oberlausitz–Niederschlesien (Zvon) in Betrieb genommene Infotafel. Rund 40 000 Euro hat die neue Anlage gekostet. Mittels modernster Technik sind Reisende nun immer auf dem neuesten Stand in Sachen Fahrzeiten. Nämlich durch ein spezielles, in Bussen verbautes Betriebsleitsystem. Durch einen Sensor in den Fahrzeugen können so eventuelle Verspätungen erkannt und in Echtzeit auf die LED-Wand übertragen werden. Auf der alten Anzeigetafel hatten sich zuvor immer wieder Fehler eingeschlichen. Zum Beispiel wurden Fahrzeiten nicht korrekt wiedergegeben.

zur Startseite