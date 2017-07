Neue Lebensadern für die Lausitz Ein kühner Entwurf gibt der Forderung nach Ausbau von Straße und Schiene neue Impulse. Jetzt ist der Freistaat am Zug.

Eine Vernetzung nach Nord und Süd über eine neue B 178 biete zudem die Chance, den Berliner Raum mit der Lausitz sowie Tschechien und Polen zu verbinden, denkt Thomas Zenker, Oberbürgermeister von Zittau.

So könnte ein Streckenverlauf der neuen B 178 nach Norden aussehen. Der Entwurf stammt von Thomas Baum (MdL, SPD). Die Visualisierung soll als Diskussionsgrundlage dienen. Knackpunkte sind die Querung des Biosphärenreservats Lausitzer Heide- und Teichlandschaft und des Truppenübungsplatzes Oberlausitz sowie die der Rekultivierungsflächen des Tagebaus Nochten.

Beim Thema Strukturwandel wird der Druck aus der Lausitz auf Freistaat und Bund größer: Bei einem Treffen am Freitag in Weißwasser entwarfen die Bürgermeister von Zittau, Bernstadt, Mittelherwigsdorf, Rietschen und Weißwasser ein Zukunftsszenario, das die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen im gesamten Landkreis Görlitz und darüber hinaus künftig auf ein ganz neues Niveau heben soll. Die Forderungen beziehen sich auf infrastrukturelle Maßnahmen in den Bereichen Verkehr und Bildung. Sie zielen auf Wirtschaft und Tourismus und wenden sich gegen die Schaffung eines Landesamtes für Bildung. Im Moment sei das Geld beim Freistaat und beim Bund da, um die Projekte anzuschieben, so der Tenor.

Forderung 1: B 178 soll den Süden mit dem Landkreisnorden verbinden

Viele Gemeinden im Landkreis leiden an einer fehlenden Schnellanbindung an die Autobahn. Eine von der deutsch-polnischen Grenze durchgängig befahrbare B 178 über Zittau, Löbau, Weißenberg und Weißwasser weiter nach Cottbus könnte die Standortnachteile kompensieren, so die Forderung. Denkbar sei eine kreuzungsfrei befahrbare Bundesstraße, die die Städte umgeht und es ermöglicht, zügig von Nord nach Süd zu gelangen, so der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer. „Wie wichtig eine Autobahnanbindung für die Wirtschaft ist, zeigt die Entwicklung des Industriegebiets Kodersdorf.“ Bei der Neuansiedlung von Unternehmen zähle die Nähe oder mindestens die schnelle Erreichbarkeit einer Autobahn, so Brehmer. Bisher ist dies aber nur entlang der A 4 in ost-westlicher Richtung gegeben. Eine Vernetzung nach Nord und Süd über eine neue B 178 biete zudem die Chance, den Berliner Raum mit der Lausitz sowie Tschechien und Polen zu verbinden, denkt Thomas Zenker, Oberbürgermeister von Zittau weiter. „Für uns ist es sehr wichtig, dass der Gesamtverkehr an die Metropolenregionen angeschlossen wird“, sagte er bei dem Treffen.

Ein Anschluss nach Polen und Tschechien ist über die B 178n – das „n“ steht für „neu“ – bereits geplant. Aber die Realisierung stockt ebenso wie die Anbindung an die A 4. Die Forderung nach einer Verlängerung der Bundesstraße nach Norden haben bereits die Lausitzrunde, ein kommunales und kreisliches Bündnis im Südbrandenburger und nordostsächsischen Raum und die Landes-SPD, darüber hinaus auch andere Landespolitiker erhoben. Laut Torsten Pötzsch, Oberbürgermeister von Weißwasser, unterstützt auch der Landkreis die Forderung. In den Planungen von Freistaat und Bund spielt der Weiterbau bisher keine Rolle. Ralf Brehmer geht auch deshalb von langen Planungszeiträumen aus. Zehn Jahre werde es voraussichtlich bis zum Abschluss der Planungsphase dauern, weitere zehn bis zur Realisierung. Als nächsten Schritt sieht er eine Machbarkeitsstudie, die der Freistaat in Auftrag geben müsste. „Wenn wir den Kindern, die aktuell unsere Kitas und Schulen füllen, eine Perspektive in der Region geben wollen, ist es wichtig, jetzt damit anzufangen“, meint der Bernstädter Bürgermeister Markus Weise.

Forderung 2: Elektrifizierung der Bahnstrecken durch die Lausitz

Einigkeit herrschte in der Runde darüber, dass der Ausbau der verkehrlichen Situation auf der Straße nur ein Baustein zur Verbesserung der Infrastruktur in der Lausitz sein kann. Parallel dazu sei die Elektrifizierung der Bahnstrecken Cottbus-Görlitz und Görlitz/Löbau-Dresden ohne Alternative, hieß es. Torsten Pötzsch hat dabei die Pendler nach Dresden im Blick, der Mittelherwigsdorfer Bürgermeister Markus Hallmann auch den Tourismus. Kurze Transferwege zwischen Berlin und Zittau würden die touristische Attraktivität der Oberlausitz entscheidend erhöhen, schätzt er. Der Bundesverkehrswegeplan werde bei der Realisierung der Forderungen nicht helfen, so Ralf Brehmer. Der Plan gehe von den Ist-Zahlen aus. „Aber wir wollen vorangehen und nicht hinterherhinken.“

Mit dazu beitragen kann auch der Landkreis. Der müsse bei der Nahverkehrsplanung nachsteuern, fordert Thomas Zenker. Die verbesserte Finanzsituation der Verkehrsverbunde sollte jetzt dazu genutzt werden, die besten Verbindungen herauszufinden, so Zenker.

Forderung 3: Keine weitere Ausdünnung bei Bildung

Kritisch wurden von der Bürgermeisterrunde die Pläne zur Schaffung eines Landesamtes für Bildung gesehen. Das sei gleichbedeutend mit einer Konzentration auf die Zentren Dresden, Chemnitz und Leipzig auf Kosten der ländlichen Regionen. „Wir haben einen spürbaren Lehrermangel. Und nun sollen die Bildungsagenturen, deren Aufgabe es ist, diesen Mangel zu beseitigen, geschwächt werden. Das kann ich den Bürgern nicht erklären“, kritisierte Thomas Zenker. Er kündigte an, dass es in diesem Zusammenhang in Bälde eine Reaktion des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) geben werde.

