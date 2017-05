Neue Lampen sollen Weg erhellen Auf der Pratzschwitzer Straße zwischen Birkwitz und Pratzschwitz soll es heller werden. Anwohner hatten das schon lange gefordert.

Der Ortsvorsteher von Birkwitz-Pratzschwitz, Dieter Fuchs, hat jetzt bei der Stadt beantragt, auf der Pratzschwitzer Straße zwischen Birkwitz und Pratzschwitz Straßenlampen zu errichten, um das bislang dunkle Wegstück zu erhellen. Das Vorhaben, so Fuchs, soll in das städtische Straßenbeleuchtungskonzept aufgenommen und noch im Haushalt für 2017/2018 verankert werden. Fuchs begründet den Antrag damit, dass der kombinierte Rad- und Fußweg auch in den Abendstunden stark frequentiert sei. Die Anwohnern fordern schon seit Längerem eine Straßenbeleuchtung, weil sie im Dunklen Angst vor Stürzen und vor möglichen Übergriffen haben. (SZ/mö)

