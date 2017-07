Neue Lampen für Walddorf Die komplette Straßenbeleuchtung in der Ortschaft wird umgerüstet. Das soll künftig auch Strom sparen – und damit Kosten.

Ein Luftbild von Walddorf. © Thomas Eichler

Im Kottmar-Ortsteil Walddorf wird die Straßenbeleuchtung komplett umgerüstet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Versammlung beschlossen. Die Gemeinde will neue LED-Technologie zum Einsatz bringen. Insgesamt 157 Leuchten sollen in Walddorf installiert werden. Der Bereich Kottmarhäuser ist dabei schon inbegriffen, sagte Kottmar-Bürgermeister Michael Görke (parteilos). Dort werden die Leuchten aber erst später installiert – wenn der bevorstehende Straßenbau abgeschlossen ist. Die Straßen durch die Kottmarhäuser, eine kleine Siedlung an der Ostseite des Kottmars, die zum Ortsteil Walddorf gehört, soll ausgebaut werden. Dafür ist der Landkreis Görlitz zuständig. Um die Beleuchtung kümmert sich aber die Gemeinde selbst.

Walddorf hat keine eigenen Stromzähler, die Leitungen werden direkt auf das Netz der Enso aufgeschaltet, erklärt Michael Görke. Das dürften nur Firmen übernehmen, die von dem Stromversorger zugelassen seien. Einen entsprechenden Auftrag für die Umrüstung mit Kosten von 83000 Euro hat der Gemeinderat vergeben. Die Gemeinde Kottmar kann zur Finanzierung Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ nutzen, wie der Bürgermeister berichtet.

Nun wolle man darauf achten, dass die Beleuchtung auch so aufgestellt und eingerichtet werde, dass die Straßen künftig gut ausgeleuchtet sind. Walddorf wird damit der erste Ortsteil der Großgemeinde am Kottmar, wo die Straßenbeleuchtung komplett auf moderne LED-Technik umgerüstet wird. In anderen Ortsteilen ist bisher teilweise auf LED umgestellt worden, zum Beispiel in Kottmarsdorf, Ottenhain und Obercunnersdorf. LED soll im Stromverbrauch niedriger sein – und damit auch kostengünstiger für die Gemeinde. Eine Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gemeinsam mit der Universität Darmstadt zieht Bilanz über die Praxiserfahrungen von Kommunen mit dieser Technologie. Sie kommt zu dem Schluss, dass 50 Prozent weniger Strom verbraucht werden. Kommunen in ganz Deutschland wurden dahingehend untersucht, darunter auch Görlitz.

An dem Wettbewerb „Kommunen in neuem Licht“, der der Auswertung zugrunde liegt, hat sich außerdem Löbau beteiligt. Hier lobt die Studie die lichttechnische Neugestaltung historischer Wegenetze.

