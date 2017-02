Neue Lampen für Horkas Turnhalle

Wird das behoben, verspricht sich Gemeinderat Hartmut Leppin Einsparungen bei den Energiekosten. „Warum wird das erst 2019 gemacht?“, fragt er in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Der Ortschaftsrat von Mückenhain hätte lieber gesehen, dass die für 2018 geplante Renovierung des Aufgangs im Gemeindeamt in Horka als letztes der Vorhaben umgesetzt wird.

Einig sind sich alle bei der Beleuchtung der Turnhalle an der Grundschule. Christian Nitschke schätzt, dass die Leuchten mit je einem eigenen Transformator bisher 75 bis 80 Prozent der Energiekosten verursachen, im Vergleich zu den Kosten durch das Schulgebäude. Deshalb erfolgt dieser Umbau noch in diesem Jahr.

Was ist mit dem Breitbandausbau, muss die Gemeinde auch hier zahlen?

Der Breitbandausbau soll nach den neuesten Analysen zum Beispiel sehr teuer werden. Zwar will die Deutsche Telekom innerhalb der kommenden drei Jahre die Ortskerne der Gemeinde auf eigene Kosten ausbauen. Aber die Randlagen interessieren das Unternehmen nicht. Zu wenige Nutzer, die einen zu großen Aufwand bedeuten würden. Daraus ergibt sich eine Lücke, die den Ausbau nicht wirtschaftlich macht. Diese Lücke soll in Horka über 2,6Millionen Euro betragen.

Der Landkreis Görlitz bemüht sich gerade darum, für Horka Fördermittel zu erhalten. Doch selbst wenn die Gemeinde 90Prozent der Kosten nicht selbst tragen muss, bleiben über 260000Euro übrig. „Wir müssen überlegen, ob das zu schaffen ist“, sagt Christian Nitschke. Außerdem seien weitere Unternehmen am Ausbau des schnellen Netzes in Teilen der Gemeinde interessiert. In Biehain zum Beispiel will eine Görlitzer Firma durch Richtfunk den Einwohnern eine hohe Datenrate bringen. Die Telekom habe keine besonderen Vorrechte beim Ausbau.