Neue Lampen für das Mitteldorf Ein Teil der Straßenbeleuchtung in Steina soll erneuert werden. Weil Fördergeld in Aussicht ist, denken einige Räte um.

Gibt es Fördergeld, will die Stadt einen Teil der Straßenbeleuchtung in Steina erneuern. © André Braun

Das Mitteldorf von Steina könnte eine neue Straßenbeleuchtung bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass es Fördergeld gibt.

Das soll bei der Leader-Entswicklungsstradegie (Les) Sachsenskreuz beantragt werden. „Im Rahmen eines Aufrufes besteht die Möglichkeit, Fördergeld für die Erneuerung von Straßenbeleuchtungen zu beantragen“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer zur Ratssitzung. Diese Chance will die Stadt nutzen und die Lampen von der Kreuzung in der Ortsmitte bis zur Bachmühle zu erneuern. Das sind 19 Lichtpunkte. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 75 500 Euro. Bei einer Förderung in Höhe von 75 Prozent müsste die Stadt einen Eigenanteil von knapp 19 000 Euro aufbringen. Damit die Verwaltung den Förderantrag fristgemäß bis Anfang Juni stellen kann, muss die Maßnahme in den Haushalt aufgenommen werden.

Schon Ende vergangenen Jahres war die Straßenbeleuchtung in Steina Thema einer Ratssitzung. Weil eine Maßnahme aus dem Investkraftpaket nicht gefördert wird, war im Oktober im Budget „Bund“ Fördergeld frei geworden. Deshalb sollte die Stadt sogenannte Nachrückemaßnahmen aus der Reserveliste benennen.

Die Räte hatten sich zwischen der Anschaffung eines Bauhoffahrzeuges sowie eines Heizkessels für den Sozialtrakt in der Fahrzeughalle oder den Bau eines Teilabschnittes der Straßenbeleuchtung in Steina zu entscheiden. Letzteres wurde nach einer längeren Diskussion verschoben.

„Wir können diese Möglichkeit den Bürgern in Steina nicht vorenthalten, auch wenn mit dem Geld, das zur Verfügung steht, nur ein Teilstück gebaut werden kann“, sagte damals CDU-Stadtrat Ronny Walter. Dem widersprach Hans-Jürgen Gückel (Die Linke), der selbst in Steina wohnt, nicht nur weil er ein Stückwerk befürchtete, sondern auch, weil er die anderen beiden Vorhaben wichtiger fand.

„Dass wieder über die Beleuchtung in Steina gesprochen wird, zeigt, dass die Verwaltung und wir als Stadträte an dem Thema dranbleiben“, so Walter zur Sitzung am Donnerstag. Der Vorschlag des Planers sei sinnvoll und ein guter Kompromiss, ergänzte CDU-Fraktionschef Christian Köhler. „Wir haben lange Zeit über die Straßenbeleuchtung in Steina diskutiert. Jetzt ist wichtig, dass etwas passiert“, sagte Stadtrat Christian Zimmermann (CDU).

Ausgewählt für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde das Mitteldorf, weil es möglich ist, das Mitnetz Strom, wie in vielen Orten, die Freileitung abbaut und ein Stromlabel in die Erde verlegt. Damit verschwinden normalerweise auch die Strommasten, an denen sich die Lampen der Straßenbeleuchtung befinden – außer wie im Oberdorf, die Stadt kauft die Masten und entsorgt sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Damit dieser Mehraufwand nicht betrieben werden muss, soll nun das Mitteldorf zuerst die neue Beleuchtung bekommen.

„Wenn Mitnetz Strom das Vorhaben umsetzt, werden wir als Stadt unseren Teil dazu leisten“, so Sören Lungwitz (Freie Wähler). „Ja, ich war damals gegen die Splittung des Vorhabens“, sagte Gückel. Doch bei ökonomischer Betrachtung des Vorschlages sehe er die Umsetzung des ersten Bauabschnittes als sinnvoll an. Stadtrat Dr. Wolfgang Fichtner (SPD) sprach über eine lange Vorgeschichte. Allerdings seien die Zwänge für die Entscheidungen nachvollziehbar.

