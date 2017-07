Neue Lagerhalle für zwei Millionen Das Militärhistorische Museum lagert Objekte im Materiallager der Bundeswehr. Jetzt reicht dafür der Platz nicht mehr.

Neben den Lagerflächen in Dresden und weiteren Flächen auf der Festung Königstein ist das Materiallager der Bundeswehr in Zeithain seit 2001 Ausweichquartier Nummer drei für die Lagerung von Objekten der Sammlung des Militärhistorischen Museums Dresden. © Karl-Ludwig Oberthür

Bislang nutzte das Militärhistorische Museum Dresden der Bundeswehr leerstehende Hallen am Rand des Materiallagers in Zeithain für die Lagerung von Objekten der historischen Sammlung. Neben den Lagerflächen in Dresden und weiteren Flächen auf der Festung Königstein ist Zeithain seit 2001 damit Ausweichquartier Nummer drei in Sachsen.

Doch nun reicht auch dort der Platz nicht mehr aus. Zumal die alten, von der damaligen NVA errichteten Hallen auch nicht mehr den heutigen baulichen und brandschutztechnischen Erfordernissen entsprechen. Sie sind wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren, so ein Sprecher des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr gegenüber der SZ. Deshalb entsteht derzeit direkt neben den alten Hallen eine neue.

Das Materiallager Zeithain ist stationierungssicher und wird derzeit umfänglich saniert, heißt es vom Bundesamt. In diesem Rahmen erfolge der Neubau der Lagerhalle, die bis zum Oktober fertiggestellt werden soll. Die Kosten für diese Baumaßnahme werden mit knapp 1,9 Millionen Euro beziffert.

Das Militärhistorische Museum kann am Olbrichtplatz in Dresden besucht werden, es beleuchtet in seiner Dauerausstellung mit mehr als 10 000 Exponaten die Ursachen und Folgen von Krieg und Gewalt in der Zeit von 1300 bis heute. (SZ/ste)

